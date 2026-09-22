O Xacobeo “ponse a cen” días e dá comezo a conta atrás en Santiago de Compostela para o Ano Santo de 2027
O presidente Rueda activa un cronómetro na Oficina de Acollida ao Peregrino na capital galega
O Xacobeo “ponse a cen”, en concreto a 100 días de que se inicie o Ano Santo de 2027. Así o verbalizou o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez Román, quen acompañou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na activación dun cronómetro na Oficina de Acollida ao Peregrino en Santiago, no que se poderán consultar as xornadas que quedan para o próximo Ano Santo.
Rueda acudiu á Oficina de Acollida ao Peregrino cando quedan xusto 100 días para esta celebración para participar no acto de activación da conta atrás.
Nel, ademais de Gómez Román, participaron tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o deán da Catedral, Manuel Jesús Formoso.
Gómez Román reivindicou que a Xunta leva meses traballando na preparación deste evento que vai ser “un dos acontecementos máis relevantes a nivel europeo” e que supón “unha gran oportunidade para Galicia”.
“Este é un acto moi sinxelo, pero moi simbólico”, dixo o comisario, que fixo fincapé nas “expectativas” ante o próximo ano e reivindicou o labor realizado pola Administración autonómica, que continuará para converter a cita “na gran festa de Galicia” e “unha ocasión única”.
"Queda moito por facer"
No mesmo sentido, o deán proclamou que faltan 100 días para o momento “no que o mundo volverá mirar a Galicia” e no que Santiago converterase “na meta do corazón de millóns de persoas”.
“Queda moito por facer”, sentenciou, antes de chamar a “abrir o corazón para recibir a miles de persoas que xa están a facer as súas mochilas para facer esta cidade máis universal”.
O Goberno galego remarcou que o seu obxectivo é organizar “unha programación diversa, inclusiva, que chegue a todo o territorio e que se prolongue máis aló do propio 2027”.
De feito, no marco do Plan de Patrocinios, xa foron aprobados 128 proxectos que se están organizando este ano. A Xunta recibiu máis de 700 propostas de actos para a programación e estase a avaliar os eventos que contarán con apoio para celebrarse no 2027.
En paralelo, puxo en marcha unha nova edición do programa ‘O Teu Xacobeo’, mediante o que entidades, profesionais e pemes están a organizar xa outros 50 actos e, en outubro, abrirase unha nova convocatoria de axudas para os eventos de 2027.
No que vai de ano o número de peregrinos que recolleron a ‘compostela’ supera os 454.000
Ademais, o Executivo autonómico avanza nos contratos de patrocinio con empresas da comunidade –após formalizar a colaboración con Hijos de Rivera, Leite Río ou Vegalsa-Eroski– e ultima os detalles para presentar a campaña institucional.
A Xunta activa esa conta atrás nun momento no que Galicia, a través do Camiño de Santiago, segue atraendo a miles de visitantes. Os últimos datos indican que o número de peregrinos que recolleron a ‘compostela’ no que vai de ano supera os 454.000.
A eles súmanse os que fan etapas da ruta xacobea pero sen recoller este recoñecemento. De feito, a información que mostran os sensores instalados en diferentes puntos do Camiño elevan o número de peregrinos deste ano até os 736.000