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Galicia

La Xunta señala que el vertido se sitúa a 13 kilómetros de la ETAP del Tambre y que la evolución es "favorable"

Efe
22/09/2026 19:36
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16/09/2026.-Técnicos de Aguas de Galicia tratan este miércoles de recuperar los purines vertridos en el río Bustelo. Las posibilidades de que el vertido de purín que se produjo a raíz de la rotura de una balsa en una explotación ganadera en el ayuntamiento de Tordoia (A Coruña) llegue a Santiago de Compostela son altas, según ha analizado este miércoles el comité de coordinación puesto en marcha desde el Ayuntamiento. EFE/Xoán Rey
Los trabajos para extraer el purín
EFE
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La Xunta ha indicado que el vertido de Tordoia se sitúa todavía a unos 13 kilómetros de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Tambre y que los valores de amonio continúan disminuyendo, con una evolución "favorable".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez visitó este martes el puente de A Torre, en Trazo, donde la Xunta levantó el último dique de contención.

Allí ha informado de que la afectación del vertido, causado por la rotura de una balsa de purines, sigue reduciéndose debido "en gran medida" a la instalación de barreras filtrantes en varios puntos de los ríos afectados.

En este sentido, la responsable autonómica ha explicado que la efectividad de las barreras queda "confirmada" con los últimos resultados analíticos, que muestran una "evolución favorable" de la afección. Concretamente, se ha referido a los valores de amonio detectados, indicando que disminuyeron unas 40 veces desde el primer día, acercándose ya a "umbrales de normalidad".

El vertido de Tordoia se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre y a unos 16 kilómetros adicionales de la captación de la ETAP de Santiago

Santiago pide a la Xunta más barreras y limpieza ante los niveles de amonio del vertido de Tordoia

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Asimismo, teniendo en cuenta que en la última de las barreras instaladas en A Torre el material contaminante aparece ya en suspensión, los técnicos del organismo hidráulico aplicaron en esta misma zona una especie de grava filtrante llamada zeolita para tratar de reducir aún más los efectos del amonio.

Este material, ha detallado el Ejecutivo autonómico, resulta "más efectivo" que las barreras convencionales cuando el vertido empieza a diluirse y ya casi no se detecta material sólido. El objetivo es garantizar que la contaminación, una vez superada la última barrera, se diluya "lo máximo posible" y alcance el caudal del Tambre todavía con menos valores de amonio que los actuales.

Además, han ampliado afirmando que en el punto de unión entre el río Lengüelle y el Tambre, el agua limpia se mezclará con la procedente de los tramos afectados, lo que "contribuirá a reducir aún más los valores contaminantes".

Técnicos de Aguas de Galicia tratan de recuperar los purines vertidos en el río Bustelo

La Xunta pide "tranquilidad" ante el vertido de purín en Tordoia

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Igualmente, la Xunta ha insistido en que la ETAP de la que se abastece Santiago se sitúa todavía a unos 13 kilómetros río abajo, lo que da un margen "suficiente" para prevenir con antelación "si son necesarias medidas adicionales de protección".

A mayores, ha precisado que Augas de Galicia está "extremando los trabajos de vigilancia y contención" del vertido en los distintos tramos afectados y seguirá tomando muestras y realizando mediciones en los diferentes puntos de control para "garantizar la menor afección" y contar con la información necesaria para evaluar posibles medidas futuras.

De todas formas, han subrayado que estas actuaciones tendrán que verse complementadas con una preparación preventiva del propio sistema municipal de abastecimiento, ya que, han enfatizado que el Ayuntamiento de Santiago -como administración competente- y la entidad gestora deben facilitar información actualizada sobre las medidas que se están adoptando en la ETAP ante este episodio.

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