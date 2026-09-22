A lei de educación dixital de Galicia segue a súa tramitación entre críticas de PSdeG e BNG de "falta de diálogo
A oposición presentou emendas á totalidade, que foron rexeitadas polo Grupo Popular, e o conselleiro defende a participación
A lei de educación dixital de Galicia continúa coa súa tramitación tras ser rexeitadas as emendas presentadas por PSdeG e BNG, que reprocharon "falta de diálogo" e lamentaron que "non houbo participación nin consenso", mentres que o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, defendeu que "se pode discrepar das medidas", pero "resulta difícil afirmar que non existiu diálogo nin participación social".
No debate de totalidade do proxecto de lei, o responsable autonómico subliñou que a norma "non nace da improvisación", senón que "parte dun modelo claro e dun importante traballo previo".
Así, detallou os seis eixos nos que se basea a lei, comezando polo uso da tecnoloxía por parte do alumnado, sobre o que destacou que até 5º de Primaria o uso de dispositivos farase de maneira colectiva, mentres que a partir deste curso irase aumentando "conforme o desenvolvemento psicosocial do alumnado e sempre baixo supervisión". Xa en ESO, o uso deberá asegurar "a adquisición de competencias dixitais e estará orientado a fomentar o pensamento crítico".
Respecto da seguridade nas comunicacións na contorna educativa, Rodríguez explicou que se dotará dunha identidade dixital corporativa e reforzaranse "as garantías das canles de comunicación entre centros e familia".
Así mesmo, o conselleiro puxo o foco na regulación dos dereitos e deberes, con "regras claras" para situacións que, engadiu, "até agora non contaban con marco legal e xurídico". Nesta liña, sinalou que se incorporará a desconexión dixital do alumnado fora do horario lectivo e fíxanse os límites na gravación das clases e tutorías, que non poderán ser gravadas nin reproducidas sen autorización expresa.
"Reforzamos a prohibición dos teléfonos e dotamos aos centros dun protocolo específico con base legal para a retirada e custodia dos dispositivos", expuxo Román Rodríguez.
Doutra banda, estenderase á contorna dixital "a súa condición de autoridade pública" e reforzarase a formación obrigatoria neste ámbito "cando resulte imprescindible para o funcionamento do sistema educativo".
Corresponsabilidade e regulación
O conselleiro tamén subliñou que haberá programas específicos de formación sobre o uso de Internet e favorecerase a conexión das familias cos centros para que teñan "información directa" en protocolos de convivencia e seguridade vixentes.
Por último, o titular de Educación reivindicou que "por primeira vez e de maneira pioneira en España" establécese un marco "claro" para o uso da Intelixencia Artificial no ámbito educativo.
"A idea é moi clara: a IA pode ser unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe substituír o criterio dos docentes. Os sistemas de IA poderán empregarse con carácter auxiliar para adaptar materias, pero sempre baixo supervisión humana. Nunca se vai a substituír o papel do docente", aseverou.
Por todo iso, Román Rodríguez defendeu que se trata dunha lei "necesaria, oportuna e valente" e que, ademais, "foi construída sobre o diálogo coa comunidade educativa e as evidencias científicas".
PSdeG reclama comisión de estudo
A continuación, o deputado do PSdeG Aitor Bouza criticou que a Xunta presente esta lei "sen diálogo", cuestionando cantas das achegas recibidas foron aceptadas e incorporadas.
Por iso, volveu a reclamar unha comisión de estudo na Cámara galega, que foi rexeitada polo Grupo Popular, e pediu ao Executivo autonómico "ser valentes" e garantir "realmente" os dereitos de toda a comunidade educativa. "Que aplicala sirva para algo e cando chegue aos centros teña unha execución práctica real", sinalou.
Ademais, Bouza fixo referencia na súa intervención ás medidas acordadas este luns polo Consello da Xunta para tratar de paliar os resultados do último informe PISA. "Por que non as tomaron antes?", cuestionou o parlamentario socialista antes de preguntar ao conselleiro "cando se vai a facer unha avaliación do que pasou con E-Dixgal".
A este respecto, Bouza afirmou que "a maior emenda" á política educativa de educación dixital da Xunta "está a facela Feijóo, que impulsou o E-Dixgal e agora quéreo prohibir en toda España".
BNG: "Baixo compromiso e concreción"
Tamén puxo o foco en E-Dixgal a deputada do BNG Cristina Fernández Davila, lembrando, entre outras cousas, que as familias "rexeitaron continuar no programa" e que os centros "empezaron a darse de baixa".
Así, defendeu a emenda de devolución presentada polos nacionalistas para que sexa retirado este proxecto "por ter como base E-Dixgal", pedindo unha "avaliación de impacto independente" que puidese servir para "deseñar unha lei que implemente unha dixitalización que funcione, que acompañe ao alumnado, que dote dos medios, formación, horario e docentes que poden asumir a carga".
"Ao PP non lle move mellorar a educación pública, está máis pendente de obedecer as ordes do seu partido desde Madrid", asegurou a nacionalista, que tamén criticou que "o problema é a falta de recursos e que o Goberno non escoita aos profesionais".
Do mesmo xeito, Cristina Fernández insistiu en que a redacción da nova norma "queda moi aberta", o que, na súa opinión, mostra "o grao tan baixo de compromiso e concreción do texto" para regular o uso da tecnoloxía nas aulas.
Participación de especialistas
Por parte do PPdeG, Julio García Comesaña reprochou á oposición que fale de falta de consenso, pondo como exemplo a LOMLOE "que os conselleiros do PP se atoparon nunha sectorial".
Tamén defendeu que non se fixo de costas á comunidade educativa, xa que, segundo expuxo, participaron diferentes especialistas, o Consello Escolar de Galicia e diferentes colectivos profesionais, entre outros.