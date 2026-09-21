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Galicia

Rueda niega que hablar de "invasión" en Ceuta "fomente actitudes" racistas y exige "contundencia" al Gobierno

Europa Press
21/09/2026 18:26
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes
EFE / Lavandeira jr
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado que hablar de "invasión" en Ceuta "fomente actitudes" racistas y ha exigido al Gobierno central "actuar con contundencia".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, cuestionado sobre si cree que emplear términos como 'invasión' o 'avalancha' en relación con lo ocurrido en Ceuta aumenta los comportamientos xenófobos, Rueda ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de "ataque a la integridad territorial".

"Si empezamos a usar términos gruesos, del que luego hizo lo contrario de lo que dijo aquel día, el primero que tenía que explicarlo era él y el PSOE", ha censurado el titular del Gobierno gallego, que ha destacado que "si entran 80.000 personas en un día, eso no tiene otro nombre que invasión". "Eso es lo que es", ha remarcado.

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Por ello, ha insistido en que no cree que usar ese tipo de términos "fomente actitudes" que, ha asegurado, condena "completamente", aunque ha reiterado que "es necesario" que la ciudadanía vea que se actúa "conforme a la legalidad, con toda la solidaridad y humanidad, pero también con contundencia".

"Para mí fue una invasión y no creo que eso tenga que suponer que se estimule a personas a ningún tipo de comportamiento xenófobo. Somos una Comunidad solidaria, lo hemos demostrado de sobra, pero también exigimos rigor y cuando se produce una invasión hay que actuar en consecuencia", ha subrayado.

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