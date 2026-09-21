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Galicia

Nueva ley de incendios: sanciones de hasta 100.000 euros por incumplir la limpieza de franjas 

Europa Press
21/09/2026 16:22
Una mujer observa un incendio 
Archivo El Ideal Gallego 
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El Gobierno gallego ha analizado en su reunión semanal de este lunes la futura ley de incendios -que prevé enviar al Parlamento en octubre- y que introducirá cambios en el modelo, además de incidir en un endurecimiento de la limpieza de franjas -cuyo incumplimiento por parte del propietario podrá acarrear sanciones de hasta 100.000 euros en casos graves-. También se ampliará la distancia de seguridad de estas franjas que rodean poblaciones y que en "zonas estratégicas" podrá duplicarse y pasar de los 50 metros actuales a 100 metros.

El borrador de la futura ley de incendios, que se verá en el Consello Forestal de este martes, se pone sobre la mesa con un retraso en la tramitación que ha sido afeado a la Xunta reiteradamente por la oposición. No en vano, había sido anunciada por el expresidente Alberto Núñez Feijóo en el año 2021 -con el compromiso de que entraría en vigor al año siguiente, que no se materializó- y arrancó su tramitación en la primavera de 2023.

Vista del incendio forestal que comenzó a las 15.25 horas del martes en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio de Quiroga

El alcalde de Quiroga valora que "mejoró mucho la situación" del incendio tras el desalojo de media docena de vecinos

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Tras la introducción del presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha incidido en que la norma renovará una ley aprobada hace casi 20 años (aunque sometida a varias modificaciones) para adaptarla a la nueva realidad y tipología de incendios, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha desglosado algunos detalles del texto.

Novedades

Entre las "principales novedades" ha situado la creación del concepto de interfaz urbano-forestal, como aquella parte del territorio urbano colindante con terrenos agrícolas o forestales y la regulación de la limpieza (gestión de biomasa) en estas parcelas.

"Deja de ser subsidiaria para convertirse en una obligación legal directa", ha explicado la conselleira, quien, posteriormente, a preguntas de los periodistas, ha incidido en que no cumplir con dicha obligación podrá suponer sanciones de hasta 100.000 euros para los dueños de los terrenos que no cumplan con el desbroce requerido.

"Apostamos en primer lugar por la protección de las personas y sus bienes frente al fuego y lo hacemos con medidas concretas", ha recalcado, antes de aludir a otros pasos como la modificación de las distancias de seguridad tanto en las redes primarias de infraestructuras como en las secundarias de núcleos y edificaciones.

La Xunta destina este año casi ocho millones a prevención frente a incendios en montes vecinales

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Además, los agentes de la autoridad podrán dictar órdenes verbales de ejecución inmedianta en el territorio, como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos ante un peligro inminente y "sin esperar a trámites administrativos".

También se incorporan medidas para mejorar la extinción y la gestión del territorio mediante figuras como los paisajes en mosaico, paisajes "cortafuegos" que se traducirán en áreas delimitadas en puntos estratégicos en los que se intentará "frenar grandes incendios forestales mediante la implantación de actividades agrícolas o la plantación de frondosas autóctonas".

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