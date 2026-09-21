La Xunta abre el concurso de 153 derechos mineros, 126 permisos de investigación y 27 de explotación

Alfonso Rueda, (i) tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes EFE /Lavandeira jr

El Gobierno gallego sacará a concurso 153 derechos mineros caducados en las cuatro provincias gallegas, de los que 126 se corresponden con proyectos de investigación de nuevos recursos y 27 para el aprovechamiento de yacimientos con reservas ya acreditadas.

Lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en la que ha destacado que los criterios sociales, económicos y ambientales serán "determinantes".

De este modo, la Xunta ha destacado que refuerza su apuesta por una minería vinculada a la industria, a la innovación y a la creación de valor con la puesta en marcha de la segunda fase del Plan minero de Galicia para la investigación y explotación de los recursos minerales críticos y metálicos.

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La convocatoria, tal y como ha explicado el presidente supone un importante avance e incluirá "una superficie de 200.000 hectáreas, lo que supone diez veces más que la que se convocó el año pasado" y, además, salen a concurso derechos para proyectos de investigación de nuevos recursos y para el aprovechamiento de yacimientos con reservas ya acreditadas.

Los permisos de investigación permitirán estudiar el potencial del subsuelo gallego para determinar la existencia y características de los recursos minerales presentes en cada zona; las segundas permitirán el aprovechamiento de yacimientos cuyas reservas ya están acreditadas, siempre que los proyectos cumplan los requisitos técnicos, ambientales y administrativos establecidos, tal y como ha indicado la Xunta.

Un plazo de dos meses

Una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas interesadas dispondrán de dos meses para presentar sus solicitudes.

La Xunta ha destacado que se trata de recursos relevantes para la industria del siglo XXI, como el litio, esencial para la fabricación de baterías; el volframio, el cuarzo, el caolín, o la arcilla.

En esta línea, Rueda ha recordado, además, que el territorio gallego cuenta con 18 de las 34 materias primas cualificadas como críticas por la UE, unos recursos cuyo valor potencial podría alcanzar los 45.000 millones de euros.

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"Una de las grandes novedades" de este concurso es que las empresas que resulten adjudicatarias deberán presentar planes sociales y compromisos concretos para incrementar el impacto positivo de los proyectos en las zonas de implantación.

Entre los aspectos que se valorarán estarán la creación de empleo, la movilización de inversión, la contratación de empresas y proveedores locales, la generación de actividad económica y la contribución al desarrollo socioeconómico de las áreas afectadas.

Provincia de A Coruña

A Coruña contará con 29 permisos de investigación para las zonas en las que hay volframio y estaño. Además, existen indicios de cuarzo, lignito o serpentina.

La investigación permitirá determinar el potencial de estos recursos y, de ser el caso, valorar su explotación. Así, las empresas podrán solicitar inicialmente un permiso de investigación para estudiar el subsuelo.

La convocatoria incluye también 27 concesiones de explotación, todas en la provincia de A Coruña. Se trata de derechos vinculados a yacimientos con reservas acreditadas y que permitirán avanzar en su aprovechamiento, siempre sometido al cumplimiento de las correspondientes exigencias técnicas y ambientales.

En San Fins, saldrán a concurso 21 derechos para el aprovechamiento de reservas de volframio y estaño; en Santa Comba, dos vinculados también la estos dos minerales; en Corcoesto, tres para el aprovechamiento de oro y Mesía, un derecho para caolín, cuarzo y arcilla.