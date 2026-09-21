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Galicia

Arranca este lunes la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial

Ep
21/09/2026 10:20
Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña
Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta ha dado comienzo este lunes a la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial, con la que se protege al lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria y hospitalización en los primeros meses de vida.

En concreto, en Galicia fueron 13.075 los niños inmunizados el año pasado, un 95,72% de los nacidos durante la campaña y un 95,51% de los niños repescados -nacidos fuera de la campaña-.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ya reivindicó el pasado viernes el impacto de la vacunación contra el virus sincitial, que ha permitido notables bajadas en los datos de hospitalización y de consultas.

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