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Galicia

El presidente de Coren, Manuel Gómez-Franqueira, nombra consejero delegado a Alberto Requejo

El Consejo de Coren refrendó el plan estratégico de crecimiento presentado por su presidente para los próximos tres años

Contenido Especial
20/09/2026 04:30
Alberto Requejo, Manuel Gómez-Franqueira y Miguel Sarria
Alberto Requejo, Manuel Gómez-Franqueira y Miguel Sarria
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El presidente del Grupo Coren, Manuel Gómez-Franqueira, ha nombrado nuevo consejero delegado de la cooperativa a Alberto Requejo Fasero. Un nombramiento que tiene como objetivo coordinar el plan de expansión de Coren para continuar con su crecimiento en los próximos años.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo y Máster Executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y Harvard Law School, Requejo Fasero comenzó su trayectoria profesional en el sector de banca y posteriormente pasó al área fiscal de Garrigues. Tras incorporarse a Coren en 2019, ha desarrollado diversas responsabilidades en áreas clave de la cooperativa dirigidas a reforzar su conocimiento del grupo, en el que ahora pasa a ser consejero delegado.

Su principal cometido será coordinar los proyectos de desarrollo de Coren, con el fin de consolidar su presencia a nivel nacional y continuar su expansión internacional. Así, será el encargado, en estrecha colaboración con el presidente, de la puesta en marcha del plan estratégico que acaba de aprobar la cooperativa para los próximos tres años. Se trata de un programa que impulsará la modernización de sus centros productivos, la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos, manteniendo como ejes el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental.

Además del nombramiento de Alberto Requejo Fasero, también se ha producido la renovación de la dirección de la sociedad Frigolouro. En concreto, Gómez-Franqueira ha nombrado a Miguel Sarria Vidal como nuevo director del centro de procesado de Porcino Frigolouro, relevando a Natalio Rodríguez, con motivo de su jubilación tras una amplia trayectoria en la empresa. Sarria Vidal es licenciado en Farmacia y Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y se incorporó a Frigolouro en 1998 pasando por los departamentos de Calidad, Producción, dirección de Operaciones, Conservas y dirección de Exportaciones, para ahora asumir la dirección de la planta.

Con estos cambios, la cooperativa refuerza su equipo con el fin de reforzar su posicionamiento para afrontar con solidez los retos del futuro.

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