Gómez Besteiro no cierra la puerta a repetir como candidato del PSdeG a la Xunta

El portavoz del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro EFE

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, deja la puerta abierta a repetir como candidato a la Xunta de Galicia en las próximas elecciones autonómicas.

En una entrevista en Radio Galega, el líder de los socialistas gallegos no desveló si optará a ser, de nuevo, el candidato a los comicios autonómicos que se celebrarían en 2028, pero tampoco lo descartó de forma expresa.

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"Vamos a tener unas elecciones municipales, posteriormente unas generales, y después llegarán las autonómicas, pero mi compromiso sigue siendo al 100 % con mi país, con Galicia y con mi partido", afirmó.

Gómez Besteiro augura que en las próximas elecciones los ciudadanos optarán por el Partido Socialista porque "tiene una marca y unos referentes que lo distinguen de los demás".

En clave local, ha afirmado que la presencia de los gobiernos municipales socialistas es importante, y ha considerado que los acuerdos con otras formaciones "no le quitan un ápice a la fuerza y al a imagen de los candidatos".