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Galicia

Una médica del Álvaro Cunqueiro se enfrenta a 3,5 años de cárcel y 3 de inhabilitación por falsear recetas

Europa Press
18/09/2026 18:04
El hospital Álvaro Cunqueiro
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La Fiscalía pide 3 años y medio de prisión y 3 años de inhabilitación para una médica que trabajaba en el servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, por falsificar unas recetas utilizando un talonario de una compañera sin su permiso.

Según consta en el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2023, cuando la acusada estaba trabajando y, aprovechando que su compañera se había ausentado momentáneamente, le cogió de la mochila su talonario de recetas y su sello oficial.

Así, retiró varias fichas y las selló, y después las cubrió con prescripciones de varios medicamentos y firmó, aparentando que habían sido expedidas por su compañera. Posteriormente, retiró los medicamentos en un par de farmacias.

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La Fiscalía hace constar que la acusada está diagnosticada de un trastorno de personalidad con síntomas de TDHA "de moderada relevancia", lo que limita su capacidad volitiva, aunque no su capacidad cognitiva.

Por estos hechos, la acusa de un delito continuado de falsificación de documento oficial, y pide que sea condenada a 3 años y 6 meses de prisión, y a 3 años de inhabilitación para ejercer sus funciones de médico.

También reclama que pague una multa de 3.600 euros y que indemnice a su compañera en 3.000 euros por los perjuicios morales ocasionados.

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