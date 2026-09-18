Sonsoles Ónega dará o pregón do San Froilán 2026
Sandra Piñeiro protagonizará a tradicional ofrenda a Rosalía
O Concello de Lugo elixiu a Sonsoles Ónega como pregoeira do San Froilán 2026. A xornalista, presentadora e gañadora do Premio Planeta será a encargada de inaugurar oficialmente as festas o próximo 4 de outubro, nun ano no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía de Castro durante o Domingo das Mozas, o 11 de outubro.
Con estas dúas designacións, o goberno local sitúa á fronte dos actos máis representativos das celebracións a dúas mulleres con traxectorias destacadas en ámbitos moi distintos: a comunicación e a literatura, no caso de Ónega, e a xudicatura, no de Piñeiro.
Aínda que a súa carreira profesional desenvolveuse principalmente no ámbito do xornalismo político e a televisión nacional, Sonsoles Ónega mantén unha estreita relación coa provincia de Lugo. É filla do falecido xornalista Fernando Ónega, natural de Mosteiro (Pol), e lembrou en numerosas ocasións os vínculos familiares e persoais que a unen a estas terras.
Actualmente presenta o programa 'E agora Sonsoles' en Antena 3 e en 2023 obtivo o Premio Planeta pola novela 'As fillas da criada'. O seu regreso a Lugo como pregoeira chega, ademais, poucos meses despois de que o Concello concedese ao seu pai, a título póstumo, o nomeamento de Fillo Adoptivo da Cidade.
"A relación da miña familia con Lugo forma parte dos meus recordos desde a infancia", manifestou a xornalista en distintas ocasións ao evocar as súas estancias na cidade e as súas visitas a Mosteiro. Non será, ademais, a súa primeira participación nun acto institucional lucense, xa que en 2015 foi a encargada de pronunciar o pregón da Semana Santa.
Domingo das Mozas
O segundo gran acto simbólico do San Froilán terá como protagonista a Sandra María Piñeiro Vilas, quen realizará a tradicional ofrenda a Rosalía de Castro o 11 de outubro, coincidindo co Domingo das Mozas.
Piñeiro desenvolveu boa parte da súa traxectoria xudicial en Lugo. Foi titular do Xulgado de Instrución número 2 da cidade desde 2012 e, en xuño de 2025, foi nomeada presidenta da Audiencia Provincial polo Consello Xeral do Poder Xudicial. A súa carreira profesional estivo estreitamente ligada á capital lucense, onde continúa exercendo a máxima responsabilidade xudicial da provincia.
Desde o Concello destacan que ambas as eleccións buscan recoñecer a traxectoria de dúas mulleres "vinculadas a Lugo e ao servizo público", reforzando o carácter cultural e social das festas máis emblemáticas da cidade.