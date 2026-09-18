Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Sonsoles Ónega dará o pregón do San Froilán 2026 

Sandra Piñeiro protagonizará a tradicional ofrenda a Rosalía

Europa Press
18/09/2026 21:40
A xornalista e escritora Sonsoles Ónega
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O Concello de Lugo elixiu a Sonsoles Ónega como pregoeira do San Froilán 2026. A xornalista, presentadora e gañadora do Premio Planeta será a encargada de inaugurar oficialmente as festas o próximo 4 de outubro, nun ano no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía de Castro durante o Domingo das Mozas, o 11 de outubro.

Con estas dúas designacións, o goberno local sitúa á fronte dos actos máis representativos das celebracións a dúas mulleres con traxectorias destacadas en ámbitos moi distintos: a comunicación e a literatura, no caso de Ónega, e a xudicatura, no de Piñeiro.

Aínda que a súa carreira profesional desenvolveuse principalmente no ámbito do xornalismo político e a televisión nacional, Sonsoles Ónega mantén unha estreita relación coa provincia de Lugo. É filla do falecido xornalista Fernando Ónega, natural de Mosteiro (Pol), e lembrou en numerosas ocasións os vínculos familiares e persoais que a unen a estas terras.

Actualmente presenta o programa 'E agora Sonsoles' en Antena 3 e en 2023 obtivo o Premio Planeta pola novela 'As fillas da criada'. O seu regreso a Lugo como pregoeira chega, ademais, poucos meses despois de que o Concello concedese ao seu pai, a título póstumo, o nomeamento de Fillo Adoptivo da Cidade.

"A relación da miña familia con Lugo forma parte dos meus recordos desde a infancia", manifestou a xornalista en distintas ocasións ao evocar as súas estancias na cidade e as súas visitas a Mosteiro. Non será, ademais, a súa primeira participación nun acto institucional lucense, xa que en 2015 foi a encargada de pronunciar o pregón da Semana Santa.

Domingo das Mozas

O segundo gran acto simbólico do San Froilán terá como protagonista a Sandra María Piñeiro Vilas, quen realizará a tradicional ofrenda a Rosalía de Castro o 11 de outubro, coincidindo co Domingo das Mozas.

Piñeiro desenvolveu boa parte da súa traxectoria xudicial en Lugo. Foi titular do Xulgado de Instrución número 2 da cidade desde 2012 e, en xuño de 2025, foi nomeada presidenta da Audiencia Provincial polo Consello Xeral do Poder Xudicial. A súa carreira profesional estivo estreitamente ligada á capital lucense, onde continúa exercendo a máxima responsabilidade xudicial da provincia.

Desde o Concello destacan que ambas as eleccións buscan recoñecer a traxectoria de dúas mulleres "vinculadas a Lugo e ao servizo público", reforzando o carácter cultural e social das festas máis emblemáticas da cidade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Sonsoles Ónega dará o pregón do San Froilán 2026
Europa Press
El ideal gallego

Un vecino de Ceuta apuñalado presuntamente por cuatro migrantes en un intento de robo
EFE
Manifestación de Sumar Galicia con Trini Palacios en cabeza

Trinidad Palacios será la candidata de Sumar a la Alcaldía de A Coruña
EFE
Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. EFE/Tony Rivera

Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia
EFE