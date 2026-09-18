La campaña de vacunación arranca el 28 de septiembre con foco en los colegios y mayores

Una médica vacuna a un paciente Archivo

La campaña de inmunización frente a la gripe y la Covid, que amplía este año la vacunación en los colegios y la protección reforzada a los mayores de 65 años, arrancará el 28 de septiembre.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

Entre las novedades de la campaña de este año, que cuenta con unas 825.000 dosis, han destacado la vacunación antigripal de alta carga a las personas de 65 a 69 años, así como la ampliación a 75 centros educativos de la vacunación en los colegios, 20 más que el año pasado y que se distribuirán por entornos urbanos, semiurbanos y rurales.

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En lo que respecta a la ampliación de la vacunación antigripal de alta carga, ya el año pasado se extendió a los mayores de 70 años, después de que los resultados del ensayo Galflu -en el que participaron alrededor de 135.000 personas de 80 años o más- confirmase su mayor capacidad para reducir las hospitalizaciones por gripe.

Respecto a la vacunación infantil, la ampliación del número de colegios supondrá que la población infantil a la que se dirige el programa aumentará hasta los 26.500 alumnos, lo que supone alrededor de 7.500 más que en la campaña anterior.

En la campaña anterior se consiguió vacunar a 9.668 alumnos en 55 centros, alcanzando una cobertura del 51%. Mantendrán la vacunación infantil de los seis meses a los 11 años, con la vacuna intranasal como opción preferente entre los dos y los 11 años, para evitar así el pinchazo.

Fechas progresivas

La campaña arrancará el 28 de septiembre en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad para, posteriormente, ir incorporando los diferentes colectivos de manera progresiva, iniciando el 13 de octubre la vacunación infantil en los centros de salud y en los colegios participantes en el programa piloto.

Se continuará organizando a través de los centros de salud, junto con la vacunación en las residencias y en los domicilios de las personas inmovilizadas.

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Entre los objetivos para la campaña de este año está la cobertura de, como mínimo, el 60% en la población infantil, en las embarazadas y en los trabajadores sanitarios y, por otro, conseguir el 75% de vacunación frente a la gripe en las personas mayores de 60 o más años. También se incidirá en las embarazadas.

Un año más, la citación será proactiva. Es decir, las personas pertenecientes a los grupos de riesgo recibirán un SMS con la cita y, en caso de no asistir, se les reenviará otro mensaje o se les llamará por teléfono.

Carmen Durán ha incidido en que la finalidad de la vacunación no es solo evitar el contraer la enfermedad, sino también disminuir el número y la gravedad de las complicaciones de padecer gripe y covid.

Vacunación virus sincital

Por otra parte, el próximo lunes, día 21 de septiembre, la Xunta comenzará ya la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial, con la que se protege a lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria y hospitalización en los primeros meses de vida.

En Galicia fueron 13.075 los niños inmunizados el año pasado, un 95,72% de los nacidos durante la campaña y un 95,51% de los niños repescados -nacidos fuera de la campaña-.

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La directora xeral ha reivindicado el impacto de la vacunación contra el virus sincitial, que ha permitido notables bajadas en los datos de hospitalización y de consultas.

Tasas de cobertura

En la rueda de prensa también se han ofrecido los datos de cobertura de la campaña anterior. Galicia volvió a registrar unas tasas de cobertura superiores al promedio estatal, tanto frente a la gripe como a la covid en prácticamente todos los grupos.

Así, la cobertura de la gripe en los mayores de 65 años alcanzó el 72,36% en la comunidad frente al 58,47% del promedio de España. Entre los mayores de 80 la cobertura gallega fue del 81,22% y la de España del 64,75%.

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En la vacunación frente a la covid de los mayores de 80 años, Galicia alcanzó el 67,47% frente al 54,58% del promedio español, y en la vacunación infantil frente a la gripe, en el trecho entre los 1 y los 5 años, la cobertura en Galicia fue del 71,09% frente al 52,39 del promedio estatal.