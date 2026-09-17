Los costes laborales y los salarios suben un 2,8% en Galicia en el segundo trimestre, por debajo de la media del país

Dos docentes en un aula de clases Archivo El Ideal Gallego

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 2,8% en Galicia en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 2.963,05 euros, frente a los 3.388,15 euros de la media, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por hora efectiva, el coste laboral total en la comunidad gallega se situó en 23,29 euros durante el segundo trimestre de este año, lo que supone un aumento del 4,3%.

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Por un lado, el coste salarial se situó en Galicia en 2.174,28 euros, un 2,9% más en comparación interanual, y fue de 17,09 euros por hora efectiva (+4,4%).

Los otros costes, que alcanzan los 788,77 euros, un 2,7% más, supusieron 6,2 euros por hora efectiva, lo que representa un incremento del 4,2%.

En cuanto a la jornada laboral, las horas pactadas en la comunidad gallega fueron 151,5, y hubo 127,2 efectivas frente a 25 no trabajadas, de acuerdo con la estadística.

Datos estatales

En el conjunto estatal, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.388,15 euros, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inicia la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

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Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en educación y en actividades inmobiliarias. En el otro extremo, el único descenso interanual del coste laboral lo experimentó el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

Los salarios subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%). Por contra, Canarias (+4,1%) y Extremadura (+2,4%) registraron los salarios más bajos.