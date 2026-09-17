Los acusados de trata no actuaron "con violencia" con la víctima, pero si la amenazaron con su familia

Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago Cedida

Agentes que realizaron la investigación contra cuatro personas acusadas de traer ilegalmente a España a una mujer para obligarla a ejercer la prostitución han explicado este jueves ante el tribunal que los procesados no actuaron "con violencia" contra ella, si no que fue "coaccionada" con "amenazas a su familia".

En la segunda sesión del juicio que se sigue por estos hechos, distintos agentes que participaron en las diligencias han apuntado que la mujer decidió quedarse en el piso donde se ejercía la prostitución para poder pagar la deuda y movida por "las amenazas a sus familiares en origen", no por actitudes violentas contra ella.

"No existe casi violencia en la operativa del grupo", ha explicado uno de los agentes, en consonancia con lo recogido en uno de los informes, en los que se describe al hombre acusado como alguien que vive en la indigencia, tiene una gran dependencia del alcohol y "es poco probable que pudiera ejercer violencia". "No obstante, los agentes han estimado que la mujer aceptó las condiciones "coaccionada" por las "amenazas a su familia".

Entre ellas, han contado ante el tribunal llamadas telefónicas, una fotografía con un cuchillo que le enviaron a la víctima, el robo que sufrió uno de sus hermanos o la agresión que sufrió otro, que terminó con un brazo roto, cuando ella dejó temporalmente de enviar dinero al grupo.

"Nosotros temíamos por la seguridad de su familia en origen y llegamos a hablar con las autoridades para ponerles seguridad", ha contado uno de los agentes.

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De hecho, en la segunda sesión del juicio ha declarado también, por videoconferencia, el hermano de la víctima, que ha contado el episodio en el que uno grupo de personas se presentó en casa de sus padres y, tras discutir, lo agredió. Le dijeron, ha señalado, que venían a "cobrar un dinero".

Comprobación de sus movimientos

Los investigadores han reiterado este jueves la narración de los hechos que les hizo la mujer cuando denunció su situación, en 2020, casi tres años después de que hubiesen sucedido. La historia ha sido la misma que ella declaró este miércoles ante el tribunal.

Los agentes comprobaron tras recibir la denuncia que, efectivamente, la mujer había entrado en España como y cuando les había contado, que había realizado una transferencia de 1.100 euros a Colombia al día siguiente, y rastrearon "fuentes abiertas" para encontrar la personas relacionadas con las viviendas en las que ella dijo haber estado, principalmente en Santiago de Compostela y Talavera de la Reina.

A través de estas fuentes pudieron identificar el nombre de un hombre contra el que había un procedimiento abierto en Sanidad y que había residido en el pasado en la vivienda compostelana en la que estuvo un par de días la víctima. Este hombre, el ahora procesado, había estado empadronado en el pasado con una mujer de origen colombiano. La investigación se centró entonces en ellos como las personas que pudieron recibir a la testigo protegida en Santiago, y ella los identificó.

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La víctima también dio la dirección del piso en el que había ejercido la prostitución en Talavera de la Reina y, a través de la investigación de esta vivienda y de los anuncios puestos para ofrecer sus servicios sexuales, la investigación llegó a las otras dos procesadas, que también fueron identificadas por la mujer. Los agentes encontraron fotos de la víctima y de sus documentos de identidad, así como mensajes, en los teléfonos de dos de las procesadas.

En las declaraciones, no obstante, quedan flecos sin cerrar, como el posible nivel de implicación de la mujer que la convenció para venirse de Colombia o el motivo por el que las primeras transferencias de dinero a su país de origen fueron a un nombre distinto del que recibió las otras.

En la sesión de este jueves ha declarado también un investigador contratado por la defensa de una de las procesadas, que ha trasladado que la mujer "se dedicaba a la prostitución con anterioridad y posterioridad" a estos hechos "de forma reiterada". "Tenemos constancia que hasta hace poco ha estado trabajando en localidades como Vigo o en Portugal, ha narrado.