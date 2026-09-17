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Galicia

La Xunta pone en duda que el Gobierno vaya a financiar el 50% de la dependencia: "No nos creemos nada"

Europa Press
17/09/2026 20:31
La conselleira de Política Social, Fabiola García
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La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha esgrimido que la reforma de la ley de dependencia aprobada en el Congreso no supondrá "novedades" para Galicia, al tiempo que ha puesto en duda que el Gobierno central vaya a cumplir con la obligación de aportar el 50% de la financiación.

En Baiona (Pontevedra), García ha recordado la aprobación de la modificación legislativa de la ley de dependencia y discapacidad, y ha afirmado que no hay "novedades" para Galicia dado que "todas las compatibilidades en las distintas prestaciones" de la ley "ya están contempladas desde hace mucho tiempo" en la comunidad.

MADRID, 16/09/2026.- ASFACUME convoca este miércoles una protesta frente al Congreso de los Diputados para visibilizar la realidad de las familias CUME y mostrar nuestra preocupación y rechazo ante varias cuestiones del futuro texto que regulará su prestación. La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se enfrenta este miércoles al último debate antes de su aprobación definitiva, después del veto del Gobierno a las enmiendas incorporadas por el PP en el Senado junto a Junts y otros grupos por suponer un incremento presupuestario. EFE/Kai Forsterling

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"Pero sí hay que dejar muy claro que no nos creemos nada desde Galicia de ese compromiso de financiación por parte del Gobierno del 50% de la ley de dependencia", ha advertido, a renglón seguido, antes de subrayar que Galicia "sigue asumiendo la mayor parte de los costes de los servicios para atender y cuidar tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad".

"El Gobierno de España promete incrementar los fondos, pero en cambio sigue disminuyendo año tras años los destinados a Galicia", ha esgrimido.

Dos personas mayores se toman de la mano

Claves de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

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Además, ha aludido a la discapacidad, y a que la modificación contempla "todas las homologaciones automáticas, homologaciones que empezó Galicia y recurrieron ante el Tribunal Constitucional". "Nosotros seguiremos apostando por las homologaciones, pero también por los beneficios fiscales a personas con discapacidad que el Gobierno de España les niega", ha zanjado.

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