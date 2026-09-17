La Xunta pone en duda que el Gobierno vaya a financiar el 50% de la dependencia: "No nos creemos nada"

La conselleira de Política Social, Fabiola García Cedida

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha esgrimido que la reforma de la ley de dependencia aprobada en el Congreso no supondrá "novedades" para Galicia, al tiempo que ha puesto en duda que el Gobierno central vaya a cumplir con la obligación de aportar el 50% de la financiación.

En Baiona (Pontevedra), García ha recordado la aprobación de la modificación legislativa de la ley de dependencia y discapacidad, y ha afirmado que no hay "novedades" para Galicia dado que "todas las compatibilidades en las distintas prestaciones" de la ley "ya están contempladas desde hace mucho tiempo" en la comunidad.

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"Pero sí hay que dejar muy claro que no nos creemos nada desde Galicia de ese compromiso de financiación por parte del Gobierno del 50% de la ley de dependencia", ha advertido, a renglón seguido, antes de subrayar que Galicia "sigue asumiendo la mayor parte de los costes de los servicios para atender y cuidar tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad".

"El Gobierno de España promete incrementar los fondos, pero en cambio sigue disminuyendo año tras años los destinados a Galicia", ha esgrimido.

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Además, ha aludido a la discapacidad, y a que la modificación contempla "todas las homologaciones automáticas, homologaciones que empezó Galicia y recurrieron ante el Tribunal Constitucional". "Nosotros seguiremos apostando por las homologaciones, pero también por los beneficios fiscales a personas con discapacidad que el Gobierno de España les niega", ha zanjado.