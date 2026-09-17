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Galicia

La app del Sergas ya recoge los costes de la atención médica: de 27 euros por una consulta de enfermería a 256 en el PAC

Europa Press
17/09/2026 21:05
Captura de pantalla de la aplicación Sergas Móil 
Archivo El Ideal Gallego 
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La aplicación Sergas Móbil ya permite acceder a la información económica de la asistencia sanitaria en Galicia. Las cifras de la atención se mueven entre los 27 euros por una consulta de enfermería y los 256 euros en un Punto de Atención Continuada (PAC).

Este mismo lunes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informaba de que el Consello había aprobado la incorporación de esta nueva funcionalidad digital en la aplicación Sergas Móbil para que los usuarios puedan consultar información económica sobre la asistencia sanitaria.

Si bien se irá completando gradualmente la información, las primeras cifras ya están disponibles. El usuario, tras acceder a su perfil personal en la aplicación, deberá apretar en el icono del Portal del paciente E-Saúde, para a continuación, apretar en el epígrafe 'Valoración económica de mi atención sanitaria'.

En este espacio, los gallegos pueden visualizar su información económico-sanitaria, que se presentará desglosada en cuatro grandes grupos, según el servicio a que pertenezca la asistencia prestada.

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En concreto, información detallada sobre el valor de su actividad en los servicios de atención primaria gallegos, como es el caso de las consultas médicas (unos 69 euros) y de enfermería (en torno a 27 euros).

También está disponible la opción de consultar el importe de los actos sanitarios registrados en atención especializada -que rondan los 100 euros-, como consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y otros procedimientos ambulatorios.

En tercer lugar, la nueva funcionalidad que se incorpora a Sergas móvil aborda el valor de la asistencia recibida en los servicios de urgencias hospitalarias y en los puntos de atención continuada (PAC), con un coste alrededor de los 256 euros.

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Por último, también habrá un epígrafe con el detalle de los medicamentos y productos dispensados en las oficinas de farmacia gallegas, presentando sus precios de venta al público, la aportación realizada por el paciente o el costo asumido por el Sergas.

El sistema puntualiza que las cifras ofrecidas son "estimaciones generales basadas en el concepto y cantidad correspondientes" a partir del decreto de 2014 que fija las tarifas de servicios sanitarios en el Sergas.

Estas tasas no las abonan aquellos pacientes cubiertos por la Seguridad Social, excepto las que se refieren a medicamentos. Sobre esto, la web informa sobre la parte que cubre la administración y el copago que asume cada usuario.

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