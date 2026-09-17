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Galicia

Galicia, segunda comunidad más segura de España, aunque suben los delitos de robo en domicilios y tráfico de drogas

Europa Press
17/09/2026 21:17
Un coche de la Policía
Archivo El Ideal Gallego 
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este jueves que Galicia "consolida su posición como la segunda comunidad más segura de España", según los últimos indicadores de seguridad correspondientes al segundo trimestre de 2026 publicados por el Ministerio del Interior.

En concreto, Galicia cerró junio con una tasa de criminalidad de 35,3 infracciones penitenciarias por cada 1.000 habitantes, frente a las 50,5 del promedio nacional.

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Pedro Blanco ha puesto en valor unos datos que, ha señalado, "confirman que Galicia es una tierra segura para vivir, trabajar y desarrollar cualquier actividad económica", y ha vinculado estos resultados con el trabajo diario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con el refuerzo de sus medios humanos.

En concreto, según los datos del Ministerio, en el acumulado entre enero y junio se registraron 47.260 infracciones penitenciarias, un 0,2% menos que en el incluso período de 2025. La cibercriminalidad mantiene la tendencia descendente iniciada en el primer trimestre y baja un 1,9%, hasta los 12.895 ciberdelitos.

Dentro de ella, las estafas informáticas descienden un 1,2% y el resto de ciberdelitos, un 6,2%.

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En el ámbito de la criminalidad convencional, los datos permanecen estables y sin apenas variación con respeto al trimestre anterior. Con todo, los hurtos bajan un 6,3%; los robos con violencia o intimidación, un 8%; y los delitos contra la libertad sexual, un 3%. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa se reducen un 37,1%.

Las cifras reflejan, en el polo opuesto, un leve repunte de las agresiones sexuales con penetración -que pasaron de 91 de enero a junio de 2025 a 92 en el periodo de este año-, los robos con fuerza en domicilios (que suben un 12,3%, hasta alcanzar los 1.297), la sustracción de vehículos (7,3%, hasta 264) o el tráfico de drogas (4,3%, de 234 a 244 delitos).

Por provincias, A Coruña presenta una tasa de criminalidad de 38,2 infracciones por cada 1.000 habitantes; Lugo, 29,4; Ourense, 31,3; y Pontevedra, 35,2.

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