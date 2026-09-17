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Galicia

Galicia recibirá a ocho menores migrantes procedentes de Ceuta esta semana y la Xunta avisa: "Estamos al límite"

Urge un control de fronteras "claro" y reitera: "No podemos continuar recibiendo menores extranjeros no acompañados sin financiación"

Europa Press
17/09/2026 20:40
8 agosto 2026 página 19CEUTA, 07/08/2026.- Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados. EFE/Reduan
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio 
EFE
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Galicia recibirá a ocho menores migrantes procedentes de Ceuta esta semana, según ha informado este jueves la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien ha lanzado un aviso: la comunidad "ha sido y siempre será solidaria", pero está "al límite" de su capacidad residencial de acogida a menores migrantes no acompañados.

"Galicia siempre ha negociado con el Gobierno la acogida de menores, pero también tenemos que informar a todos los vecinos y vecinas de la comunidad de que sigue recibiendo nuevas derivaciones por parte del Gobierno de España", ha trasladado, en declaraciones a los medios en Baiona, donde ha visitado la parcela propuesta por el Ayuntamiento en el marco del proyecto para la construcción de una nueva residencia.

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De hecho, ha agregado que esta misma semana llegarán a Galicia "ocho adolescentes provenientes de Ceuta". Fuentes de la Consellería de Política Social han rechazado concretar más datos en aras de la protección de los menores, pero sí trasladan que las derivaciones son continuas -y desde la ciudad autónoma se producen desde hace año y medio-.

Exigencias al gobierno

En este escenario, ha exigido al Gobierno que dirige Pedro Sánchez "un control de fronteras claro" y que, en el caso de nuevas derivaciones, "dialoguen con las comunidades".

"No podemos continuar recibiendo menores extranjeros no acompañados sin financiación", ha aseverado.

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