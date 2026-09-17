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Galicia

El alcalde de Quiroga valora que "mejoró mucho la situación" del incendio tras el desalojo de media docena de vecinos

Ep
17/09/2026 12:39
Vista del incendio forestal que comenzó a las 15.25 horas del martes en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio de Quiroga
Vista del incendio forestal que comenzó a las 15.25 horas del martes en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio de Quiroga
EFE
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El alcalde de Quiroga (Lugo), José Luis Rivera, valora que "mejoró mucho la situación" del incendio en las últimas horas tras el desalojo temporal de media docena de vecinos en la tarde del pasado miércoles durante la Situación 2 por peligro para los núcleos de Casal do Vello, As Barxas y Penarrubia, ya desactivada durante la propia noche del 16 de septiembre.

En declaraciones a Europa Press, el regidor considera que el fuego "ya está estabilizado técnicamente esta mañana", aunque todavía falta la confirmación oficial de la Xunta. No obstante, llama a esperar a ver cómo evoluciona la jornada.

Vista del incendio forestal en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio lucense de Quiroga

Desactivado el nivel 2 de alerta en el incendio de Quiroga

Más información

El fuego iniciado el pasado martes en la montaña de Quiroga, en Pacios da Serra, arrasa 360 hectáreas según la última actualización de la Consellería do Medio Rural. Múltiples medios aéreos y terrestres, incluido apoyo de aeronaves del Gobierno, han trabajado en la zona durante estos días.

Por el momento, apunta que esta mañana está "bastante tranquila", ya que hay menos viento, lo que complicó la situación en la tarde del pasado miércoles y llevó a activar la Situación 2 por precaución para las viviendas.

Explica que este jueves se centran en labores de limpieza y en humedecer el terreno. En relación con la causas del fuego, pide esperar a la investigación, después de que el incendio se declarase en una zona en la que "casi no hay accesibilidad".

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