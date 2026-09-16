El otoño será “más cálido y lluvioso de lo normal” en la comunidad gallega tras un verano con récord de temperaturas

El delegado autonómico de la Aemet, Francisco Infante, durante su intervención en la rueda de prensa de este miércoles Javier Alborés

El otoño empezará el 23 de septiembre y será “más cálido y lluvioso de lo normal” en Galicia, según las previsiones avanzadas por el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad, Francisco Infante, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Así lo manifestó en una rueda de prensa para hacer balance de la situación meteorológica. En ella, expuso que el verano ha sido “el más cálido de la serie histórica, desde 1961”.

“Ha superado al del año pasado que era el más cálido hasta ahora”, recordó. Respecto a los próximos días, Infante señaló que la situación será “anticiclónica, bastante estable”.

“Se mantendrán temperaturas agradables pero irán subiendo”, avanzó. Para el fin de semana, indicó que serán “más altas de lo normal” y dijo que la próxima semana se repetirá una situación “anticiclónica”. “No se esperan precipitaciones ni esta semana ni la que viene”, ha destacado.

En cuanto al verano, especificó que junio y julio fueron “extremadamente cálidos” y agosto “muy cálido”. También recalcó que se vivieron tres olas de calor en la Península que “afectaron de manera importante” a la comunidad gallega y otra en las Islas Canarias.

“Un promedio de casi 60 días de ola de calor en tres meses, ha hecho muchísimo calor”, insistió. No obstante, resaltó que en Galicia fueron “menos intensas y más cortas” que en el resto del territorio.

Noches tropicales

Según precisó, “a finales de junio se superaron los 40 grados en muchos sitios con temperaturas muy altas en zonas costeras”. “El día 13, A Coruña registró la segunda más alta desde 1931 con 35,9 grados”, detalló tras citar “muchas noches tropicales, por encima de los 20 grados” en toda la región.

Asimismo, de julio destacó “valores realmente llamativos” como los del día 4, en el que “en Vigo, no bajaron de los 25,1 grados”. En cuanto a las precipitaciones, dijo que junio y julio fueron “muy secos” y agosto “muy lluvioso”, calificado así por las lluvias caídas en “los últimos diez días”.

Respecto a la primera quincena de septiembre señaló que “está resultando notablemente más cálida y más seca de lo normal”. “Lo que queda de este mes prácticamente no habrá lluvias”, precisó Infante.

El delegado de la Aemet destaca el promedio de 60 jornadas de ola de calor registradas en tres meses

El balance del año hidrológico que finaliza el 30 de septiembre presenta una situación que “no está mal en general”. En este sentido, advirtió de que “estamos viviendo de las rentas del invierno, que fue muy lluvioso”.

Por otra parte, Infante alertó de la existencia de “fenómenos más extremos de lo habitual” debido a un episodio de ‘El Niño’.

“Se está intensificando de una manera exagerada”, recalcó e incidió en que provocará un “aumento de la temperatura en todo el planeta”, la cual irá asociada a “sequías” pero también potenciará “precipitaciones muy fuertes y grandes inundaciones”.

“Sabemos que en la franja tropical generará un gravísimo problema con impacto en las cosechas mundiales”, aseguró.