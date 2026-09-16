El avance de las llamas en Quiroga y la cercanía a tres aldeas obliga a activar medidas preventivas

Vista del incendio forestal en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio lucense de Quiroga EFE / Eliseo Trigo

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2, con el protocolo de medidas preventivas que conlleva, en el incendio forestal de Quiroga (Lugo), que continúa sin control, ante la proximidad del fuego a los núcleos de Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia. Con todo, fuentes de la Xunta han indicado que el incendio evoluciona de forma "favorable" hacia la estabilización.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde, ha explicado que las llamas están aún "lejos" de los núcleos --el más próximo es el de Penarrubia-- en los que residen pocos vecinos, pero ha apelado a hacer caso de lo que recomiende la Guardia Civil y a actuar "con precaución".

Sobre las estimaciones de superficie quemada, se ha remitido a los últimos datos dados por la Xunta de manera provisional, 320 hectáreas, aunque ha advertido que, "dado que sigue ardiendo, seguirán subiendo".

En todo caso, ha destacado que está "tranquilo", dentro de los malos momentos que vive la localidad, porque ve el dispositivo "bien coordinado" y "muchos medios". Con especial intensidad ha destacado la labor de los aéreos. "Vamos a confiar en que las cosas van a salir lo mejor posible", ha trasladado.

Varios vecinos observan la evolución del incendio de Quiroga EFE/ Eliseo Trigo

Este incendio se inició en una zona de monte a las 15,25 horas del pasado martes, en la parroquia de Pacios da Serra, y que se extendió en una jornada de fuerte viento. Según las últimas estimaciones de Medio Rural, arrasa 320 hectáreas.

En las tareas de extinción han participado de forma acumulada desde el inicio: 12 aviones, siete helicópteros, 35 motobombas, 39 agentes y 49 brigadas, entre otros.

Medios del Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha informado del envío de cuatro medios aéreos. En detalle, los medios desplegado por el Ejecutivo central son dos aviones anfibios FOCA, dos helicópteros bombarderos y una brigada helitransportada.

Asimismo, el Gobierno central destaca que trabaja "de forma coordinada con el dispositivo autonómico" para apoyar la tareas de extinción.