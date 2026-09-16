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Galicia

Desarticulan un punto de venta de drogas en Ourense, tras detener a una persona

Efe
16/09/2026 20:55
Coche de la Policía Nacional
Cedida
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La Policía Nacional ha detenido a una persona en el marco de una operación bautizada con el nombre de "Laundry" que se saldó con la desarticulación de un punto de venta de droga en la ciudad de Ourense.

Según informaron fuentes policiales, los agentes procedieron al registro de una vivienda en el barrio ourensano de O Couto en la que localizaron sustancias estupefacientes, utensilios para distribución, pesaje y dinero en metálico.

Coche patrulla de la Policía Nacional

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Más información

La investigación se inició el pasado mes de junio a raíz de un dispositivo específico para la detección y desarticulación de puntos negros de venta de estupefacientes en la ciudad, tras tener indicios de tráfico de estupefacientes en esa zona.

Durante las vigilancias, los agentes constataron la existencia de un “punto negro” de venta "a pequeña escala" de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís en una calle de la ciudad.

Además, comprobaron que el detenido quedaba con los compradores tanto en las proximidades de su domicilio como en otros lugares de la ciudad a los que desplazaba en vehículo. 

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