PPdeG subraya que Galicia aún no recibió fondos para zonas tensionadas, que PSdeG y BNG piden transferir a ayuntamientos

Alberto Pazos Germán Barreiros

El PPdeG ha subrayado que Galicia aún no ha recibido los fondos del Ministerio de Vivienda para las zonas tensionadas, unas partidas que PSdeG y BNG exigen a la Xunta que transfiera a los ayuntamientos con esta declaración aprobada: A Coruña y Santiago.

Preguntado sobre este asunto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado "curioso" que la oposición culpase "de los problemas del alquiler" en A Coruña y Santiago a la Xunta por "no ser capaces de conseguir los ayuntamientos la declaración de zonas tensionadas".

"Me parece curioso que, ahora que están declaradas y que se demostró que la Xunta no va a poner impedimentos, siga siendo un problema de la Xunta. Es curioso, porque tanto si se hace, como si no se hace, el problema parece ser que es de la Xunta", ha censurado.

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Dicho esto, ha manifestado que "el disparate más absoluto" es que se diga que "los problemas vienen porque la Xunta no ha distribuido adecuadamente unos fondos que todavía no ha recibido". "Todo esto es un disparate", ha afirmado para asegurar que las regidoras de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, deberían tomar "en serio" este tema, "que obliga a que todas las administraciones tomen las medidas más efectivas, y no las más efectistas" para "solucionar e intentar facilitar el acceso a la vivienda".

Alberto Pazos ha subrayado que la Xunta "lo está haciendo" al tratar de "duplicar el parque de vivienda y tomar medidas complementarias que faciliten que exista cada vez una mayor oferta y lo más accesible posible".

Por ello, ha criticado que ahora el problema sea "el reparto de un dinero que no llegó". "La Xunta no ha recibido ni un solo euro y, cuando lo reciba, veremos en qué condiciones y, como hace siempre, cumplirá al 100% los requisitos, como no puede ser de otro modo", ha manifestado.

La oposición acusa a la Xunta de "boicotear"

Por su parte, los grupos de la oposición han vuelto a pedir que el Gobierno gallego transfiera estas partidas a los ayuntamientos y han culpado a la Xunta de tratar de "boicotear" y "torpedear".

En este sentido, la viceportavoz parlamentaria del BNG ha emplazado al PP a dejar de "boicotear" a los consistorios como el de A Coruña y de Santiago que, según ha sostenido, "están haciendo un esfuerzo muy grande por intentar frenar el disparatado precio de los alquileres y por poner medidas con todas las herramientas que tengan en sus manos para garantizar un derecho fundamental".

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De este modo, le ha afeado al PP que "lo único que hace es, primero boicotear, porque torpedeó las dos propuestas de declaración de zonas de mercado tensionado" y, segundo, "instrumentalizar el gobierno de todos para su campaña electoral partidista en vez de estar arrimando el hombro para mejorar la vida de los gallegos y gallegas".

Además, ha instado a la Xunta a utilizar todas las herramientas en su mano para declarar los "100 ayuntamientos" que cumplen los requisitos como zonas tensionadas.

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, que ha acusado al Gobierno gallego de tratar de "torpedear" la declaración de zonas tensionadas, ha pedido a la Xunta que "rectifique" y transfiera estas partidas.

Lara Méndez ha sostenido que el ejecutivo gallego "recibe fondos del gobierno" para asuntos como la dependencia que "después no repercuten en el SAF", que sigue "cargando a los ayuntamientos" y que también mantiene "congelado" el fondo de cooperación local.

Dicho esto, ha emplazado a la Xunta a transferir estas partidas para que los ayuntamientos pueden participar de unos fondos que tenían que ser "íntegros" para A Coruña y Santiago.