La Xunta presenta en Madrid el primer censo gallego del patrimonio marítimo inmueble y espacios de interés cultural

Torre de Hércules, uno de los inmuebles incluidos en el censo do Patrimonio Marítimo P. G. Fraga

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, particpó este martes en Madrid en la presentación del primer Censo do Patrimonio Marítimo Inmoble de Galicia y las Áreas Nai (o Espazos de Interese Cultural Marítimo).

Así, en la Casa de Galicia de Madrid, y en el marco del acto 'Galicia, mar e memoria', la conselleira ha dado a conocer estas dos herramientas impulsadas por la Xunta, y que se incluyen en el Plan da Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), para conservar, proteger y difundir el patrimonio vinculado al mar.

El censo ha permitido inventariar y documentar más de 1.450 bienes patrimoniales, tras un trabajo de campo de casi 3 años, en los que se recorrieron más de 24.000 kilómetros y se identificaron 83 tipologías patrimoniales.

Durante su intervención, Marta Villaverde ha destacado que estas iniciativas permiten avanzar en la puesta en valor de una cultura marítima que forma "parte esencial de la identidad gallega" y permitirán el estudio y protección de esos bienes, así como su divulgación dentro y fuera de Galicia.