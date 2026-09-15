Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta presenta en Madrid el primer censo gallego del patrimonio marítimo inmueble y espacios de interés cultural

Europa Press
15/09/2026 20:49
Torre de Hércules
Torre de Hércules, uno de los inmuebles incluidos en el censo do Patrimonio Marítimo
P. G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, particpó este martes en Madrid en la presentación del primer Censo do Patrimonio Marítimo Inmoble de Galicia y las Áreas Nai (o Espazos de Interese Cultural Marítimo).

Así, en la Casa de Galicia de Madrid, y en el marco del acto 'Galicia, mar e memoria', la conselleira ha dado a conocer estas dos herramientas impulsadas por la Xunta, y que se incluyen en el Plan da Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), para conservar, proteger y difundir el patrimonio vinculado al mar.

El censo ha permitido inventariar y documentar más de 1.450 bienes patrimoniales, tras un trabajo de campo de casi 3 años, en los que se recorrieron más de 24.000 kilómetros y se identificaron 83 tipologías patrimoniales.

Durante su intervención, Marta Villaverde ha destacado que estas iniciativas permiten avanzar en la puesta en valor de una cultura marítima que forma "parte esencial de la identidad gallega" y permitirán el estudio y protección de esos bienes, así como su divulgación dentro y fuera de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"
EFE
El Dux, durante una de sus noches de apertura

El Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro
Guillermo Parga
Imagen del municipio de Telde, en Gran Canaria

Muere una senderista en Fuerteventura a causa del calor, con la isla en alerta
Agencias
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos (México). EFE/ Alex Cruz

Estudiantes mexicanos claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte
EFE