La bodega de la familia de un conselleiro penada por empleo irregular señala a operarios

José González conselleiro de Emprego XUNTA

La bodega de la familia de José González, responsable de Empleo en la Xunta, sancionada por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles que trabajaron en la vendimia de 2025 ha señalado a estos operarios por usurpación de identidad.

La multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen los hermanos del representante autonómico y en el cual él no figura como socio pues abandonó sus responsabilidades en 2018 para poder tomar posesión como conselleiro en el gobierno de Alfonso Rueda.

En una visita este martes al parque empresarial de San Cibrao das Viñas, en Ourense, González ha indicado que hubo una contratación a través de una empresa de trabajo temporal con la que habitualmente negocian los temporeros pero resulta que, según su testimonio, los que estaban cuando la autoridad laboral realizó el control no eran los que figuraban en el listado.

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"Cuando la Inspección llega -a la bodega- constata que hay temporeros que no son los que estaban en los listados de trabajo temporal. Inmediatamente la bodega pone esta circunstancia en conocimiento de las fuerzas de seguridad mediante una denuncia por usurpación de identidad", ha relatado a la prensa González, y ha añadido que la denuncia cursada a consecuencia de ello no es contra la ETT sino "contra los temporeros que usurparon la identidad de aquellos que estaban legalmente contratados".

Según la información publicada por elDiario.es, la empresa fue sancionada por un hecho ocurrido en la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense), tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos operarios sin papeles de origen africano.

BNG exige el cese del conselleiro

Tras la reunión de la junta de portavoces en el Parlamento gallego, la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, ha exigido la salida del conselleiro al considerar que se trata de un episodio que es “absolutamente indecente” y especialmente preocupante ya que está relacionado con el “responsable máximo de velar por los trabajadores de este país” y también por los migrantes, ha puntualizado.

La viceportavoz del grupo socialista, Lara Méndez, ha reclamado “explicaciones” al conselleiro y aunque no ha solicitado formalmente la comparecencia de González ante la Cámara ha insistido en que sí debe dar “explicaciones” a la altura de la gravedad de la situación.

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“Si las explicaciones no convencen, exigiremos responsabilidades”, ha expuesto la socialista que, en todo caso, ha dicho que prefiere ser “muy cauta y prudente” ante un caso de esta índole.

Cuestionado por el caso, el portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, se ha remitido a las declaraciones realizadas por el propio conselleiro en las que confirmó la existencia de la sanción pero subrayó que había dejado de estar vinculado a esta bodega familiar cuando asumió las competencias en Medio Rural, departamento que ocupó previamente a ser nombrado conselleiro de Empleo.

El portavoz del grupo popular ha remarcado que, por tanto, “no hay caso, por el simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar”.

“A partir de ahí congratularnos de que funcionen los servicios de inspección”, ha zanjado Pazos, que cree que si a esta empresa le “corresponde una sanción, tendrá que afrontarla como cualquier otra”.