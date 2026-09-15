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Galicia

El concurso literario de Gadis reúne más de 1.400 microrrelatos

La 7ª edición del certamen promueve la escritura y la lectura en diferentes generaciones

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 12:49
Concurso microrrelatos Gadis
Concurso microrrelatos Gadis
Cedida
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El 7º Concurso de Microrrelatos de Gadis ha reunido 1.444 miradas distintas sobre los cambios. El jurado ha elegido a los tres ganadores, que destacan por la habilidad para condensar en menos de cien palabras el significado de esos pequeños gestos cotidianos de los que parten las grandes transformaciones personales.

Desde su compromiso con la cultura para todos, Gadis convoca desde hace siete años este concurso, que ha sumado más de 11.400 relatos breves sobre diferentes temas. En total, se han editado 84.000 libros de microrrelatos.

“Admiramos la destreza de todos los participantes de construir una historia en apenas unas líneas. Celebramos que, un año más, personas de diferentes edades se unan en torno a una idea, la desarrollen y formen parte de esta acción cultural inclusiva”, explican desde Gadis.

Cada uno de tres premiados recibirá un libro electrónico (e-book). Además, un cheque de 100 euros el 1º premio y otro de 50 euros el 2º. El jurado también ha seleccionado 83 finalistas y todos formarán parte de un libro, del que Gadis editará 12.000 ejemplares para regalar en los supermercados de Galicia y Castilla y León en el mes de octubre. Para llegar a más personas, también se publicará una versión digital que se puede descargar en la web https://www.gadismicrorrelatos.com/.

Premiados

Raquel Martínez Rodríguez (Ferrol, 1º Premio): A foto

Cambiei a foto da mesa do traballo. Levaba dez anos coa mesma imaxe neutra, unha paisaxe que non dicía nada de min pero que tampouco espertaba preguntas. Hoxe puxen a de San Xoán: os dous rindo, coa cara manchada de cinza e as mans collidas. O compañeiro da mesa do lado mirou o marco, fixo unha pausa de medio segundo e preguntou se era en Valdoviño. Dixen que si. E a vida seguiu, exactamente igual, pero sen o peso de ter que disimular.

Anxo Vidal Rivas (As Pontes de García Rodríguez, 2º Premio): La fábrica de vapor

De niños jurábamos que aquellas cuatro chimeneas gigantes eran la fábrica donde se hacían las nubes del cielo. Crecimos a su sombra, usándolas como brújula para volver a casa. Bastaron tres segundos de estruendo y una nube de polvo real para borrarlas del mapa. Cuando la tierra dejó de temblar y el aire se limpió, nos miramos en silencio: el horizonte había cambiado para siempre y nosotros, de repente, también.

Soraya Paniagua Moro (Salamanca, 3º Premio): Contraseña

Llevaba años utilizando la misma contraseña: el nombre de su perro, la fecha de su boda y un hashtag. Aquella mañana, el sistema le obligó a cambiarla. Mientras escribía la nueva, se dio cuenta de que el perro había muerto, su exmujer se había vuelto a casar y ya no recordaba la última vez que usó redes sociales. Aceptó los cambios.

La contraseña también.

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