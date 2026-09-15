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Galicia

Desarticulan en Ourense unha rede de explotación sexual que usaba "bruxaría" coas vítimas

Agencias
15/09/2026 17:34
Coche patrulla de la Policía Nacional
Coche patrulla de la Policía Nacional
EC
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Axentes da Policía Nacional, pertencentes á Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras, detiveron a seis persoas, catro homes e dúas mulleres, baixo a acusación de supostos delitos de prostitución e explotación sexual, favorecimiento da inmigración ilegal, pertenza a grupo criminal e contra a saúde pública.

O caso está centrado nun inmoble situado na cidade de Ourense, onde, segundo informa a Policía, varias mulleres exercían a prostitución.

A investigación tivo o seu inicio o pasado mes de xuño, cando os axentes, a través de diferentes denuncias previas e investigacións anteriores, tiveron constancia da existencia dunha vivenda situada nunha rúa céntrica da cidade, na que varias mulleres estarían a exercer a prostitución en condicións de explotación por parte dunha trama organizada e obtendo un lucro por iso.

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O seis detidos, obtiñan devandito lucro económico mediante a explotación sexual destas mulleres, aproveitándose das súas circunstancias de vulnerabilidade, necesidade e mocidade e atopándose en estancia irregular no territorio nacional.

A trama organizada, ademais, exercería presións psicolóxicas sobre as vítimas, servíndose para iso de diferentes "rituais de bruxaría" materializados coa presenza de obxectos simbólicos instalados na casa, pretendendo con iso limitar a vontade das mulleres se tentaban abandonar a actividade.

Mesmo instalaran un sistema de videovixilancia no seu interior co obxectivo de controlar a actividade diaria dos servizos sexuais que tiñan lugar nas súas diferentes estancias.

Efectos incautados

No rexistro efectuado no inmoble, procedeuse á incautación de diverso material documental, así como diversas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína rosa, marihuana e sustancias de corte, que a trama fornecería a demanda dos clientes que acudían ao domicilio.

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Entre o seis detidos do armazón desta organización, figuraban tres persoas que ademais realizaban funcións de servizo de transporte e avituallamiento do inmoble ao obxecto de dar cobertura á actividade.

No marco da operación, tamén se procedeu á detención dunha muller que exercía a prostitución no inmoble, por un presunto delito contra a saúde pública, por estar en posesión de diferentes fármacos destinados á súa distribución entre os clientes que acudían aos servizos sexuais.

O seis acodes detidas foron postas a disposición do Tribunal de Instancia, Sección de Violencia sobre a Muller, Praza número 1 de Ourense, quen coordinou e dirixiu as actuacións dos axentes no marco da operación policial.

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