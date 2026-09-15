Campaña en Lugo para profundizar en el conocimiento de “un petroglifo único en Europa”

Excavaciones en un petroglifo en la parroquia de Santa María Magdalena de Adai, Lugo EFE/ Eliseo Trigo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha informado de que la cuarta campaña de excavaciones en la parroquia de Santa María Magdalena de Adai, en el municipio de Lugo, después de los trabajos desarrollados entre los años 2023 y 2025 en el llamado Corro Dos Mouros, permitirá profundizar en un “petroglifo único en Europa” para completar el conocimiento sobre un “paisaje sagrado”.

En concreto, la institución académica subraya que esta cuarta campaña de excavaciones, que comenzó el pasado 31 de agosto en una finca que es propiedad de la comunidad de montes de los vecinos de Adai, finalizará esta misma semana, el 18 de septiembre.

En estos momentos, esos trabajos de investigación profundizan en dos abrigos hallados en ese yacimiento de la Edad de Bronce, uno de ellos, conocido como Pena Travesa, con un petroglifo con diseños complejos de cazoletas en la parte superior de la roca.

El otro “es un petroglifo único en Europa” con un grabado de un hondo de cabaña de unos 40 metros cuadrados, cuyo estudio “permitirá completar el conocimiento de un paisaje sagrado”, explica la directora de los trabajos, la profesora de la USC e investigadora del CISPAC Pilar Prieto.

Se completará la investigación de este entorno con la catalogación de seis mámoas y dos petroglifos nuevos. Quedará pendiente para finales de septiembre la prospección geofísica de la zona para tratar de identificar restos de estructuras arqueológicas en el subsuelo, con la finalidad de organizar futuras investigación en la zona.

Además, el 17 de septiembre, a las 17.00 horas, se hará una visita guiada, de acceso libre, por los yacimientos excavados de Penas del Caldeiro.

Esta campaña es financiada por el proyecto ‘Rodas -Yacimientos funerario-rituales singulares del Final de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro en el Noroeste Ibérico. Plan Nacional de Proyectos de generación del conocimiento2024’ de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España) y el proyecto de ‘Consolidación e estructuración 2025 GRC GI-1553 EcoPast’ de la Xunta de Galicia.