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Galicia

Rueda garantiza que destinará los fondos de zonas tensionadas a A Coruña y Santiago  

Efe
14/09/2026 17:27
Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes
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EFE /Lavandeira Jr
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que si el Gobierno transfiere a Galicia una partida para vivienda pública destinada a las ciudades con zona residencial tensionada la invertirá "de modo ágil y eficaz" tanto en A Coruña como en Santiago.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda ha insistido en que no comparte que la declaración de zonas tensionadas ayude a resolver el problema de la vivienda, pero ha dicho que si el Gobierno finalmente transfiere estos fondos a Galicia las ciudades beneficiarias serían la capital gallega y A Coruña, "ninguna otra posibilidad", ha asegurado.

Las alcaldesas de estas ciudades han reclamado que esos fondos se inviertan en sus ciudades y que se transfieran incluso a los propios ayuntamientos. 

La alcaldesa, Inés Rey, este viernes

A Coruña y Santiago harán un frente común para exigir a la Xunta que "cumpla" con la zona residencial tensionada

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