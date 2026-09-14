Rueda garantiza que destinará los fondos de zonas tensionadas a A Coruña y Santiago  

Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes EFE /Lavandeira Jr

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que si el Gobierno transfiere a Galicia una partida para vivienda pública destinada a las ciudades con zona residencial tensionada la invertirá "de modo ágil y eficaz" tanto en A Coruña como en Santiago.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda ha insistido en que no comparte que la declaración de zonas tensionadas ayude a resolver el problema de la vivienda, pero ha dicho que si el Gobierno finalmente transfiere estos fondos a Galicia las ciudades beneficiarias serían la capital gallega y A Coruña, "ninguna otra posibilidad", ha asegurado.

Las alcaldesas de estas ciudades han reclamado que esos fondos se inviertan en sus ciudades y que se transfieran incluso a los propios ayuntamientos.