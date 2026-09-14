La Xunta destina este año casi ocho millones a prevención frente a incendios en montes vecinales

Una imagen del suelo quemado tras los incendios de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural, destina este año cerca de 8 millones de euros a la realización de actuaciones preventivas en montes vecinales al contado común y agrupaciones forestales de gestión conjunta.

Esta cantidad representa casi el doble de la inversión realizada para el año 2025, que fue de 4,8 millones de euros. Así se recoge en un informe de la Consellería do Medio Rural abordado este lunes en el Consello del Gobierno gallego.

Por una parte, en este 2026 se ejecutaron las ayudas a los montes vecinales y a las agrupaciones forestales correspondientes a la convocatoria de 2025, con un presupuesto total de 5.400.000 euros. Resultaron beneficiarias 283 entidades, con una superficie global de actuación de 7.993,61 hectáreas y con un plazo de ejecución que termina este martes.

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Por otra parte, Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, invirtió más de 2.400.000 euros en actuaciones preventivas directas, mediante licitación pública, con un total de 63 expedientes aprobados en este 2026, una labor desarrollada en más de cien ayuntamientos de los diecinueve distritos forestales de Galicia.

Esta doble vía de actuación incrementa la capacidad preventiva de la Administración y permite una utilización más eficiente de los recursos públicos, combinando la colaboración con las entidades propietarias y gestoras de los montes con la intervención directa de la propia Xunta de Galicia sobre el territorio.

La prevención, explica la Xunta, constituye "una de las bases fundamentales en la lucha contra los incendios forestales". En esta línea, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) incide en la necesidad de adaptar la política de prevención a la realidad actual de los incendios forestales, caracterizada por episodios climatológicos extremos y por fuegos de mayor intensidad y complejidad.

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En este contexto, la planificación autonómica apuesta expresamente por el refuerzo de la prevención, junto con la innovación tecnológica, la formación y la mejora de la capacidad de respuesta. "Dentro de esta estrategia, cobran especial relevancia las actuaciones destinadas a la gestión de la biomasa y a la creación, conservación y mejora de las infraestructuras preventivas, ya que permiten reducir la continuidad de la vegetación y, por lo tanto, dificultar la propagación del fuego", añade el Gobierno gallego.

El propio Pladiga 2026 incorpora la silvicultura preventiva y la creación y mejora de las infraestructuras de defensa como elementos específicos del Plan de prevención. En este caso, se trata fundamentalmente de actuaciones enfocadas a las denominadas redes terciarias de franjas de gestión de la biomasa, sobre todo vías y caminos forestales, cortafuegos, franjas auxiliares de pista, desbroces o áreas cortafuegos.