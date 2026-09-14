Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta destina este año casi ocho millones a prevención frente a incendios en montes vecinales

Europa Press
14/09/2026 19:24
Una imagen del suelo quemado tras los incendios de 2025
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural, destina este año cerca de 8 millones de euros a la realización de actuaciones preventivas en montes vecinales al contado común y agrupaciones forestales de gestión conjunta.

Esta cantidad representa casi el doble de la inversión realizada para el año 2025, que fue de 4,8 millones de euros. Así se recoge en un informe de la Consellería do Medio Rural abordado este lunes en el Consello del Gobierno gallego.

Por una parte, en este 2026 se ejecutaron las ayudas a los montes vecinales y a las agrupaciones forestales correspondientes a la convocatoria de 2025, con un presupuesto total de 5.400.000 euros. Resultaron beneficiarias 283 entidades, con una superficie global de actuación de 7.993,61 hectáreas y con un plazo de ejecución que termina este martes.

Incendio en 2023 de la zona, llena de maleza y basura

El Ayuntamiento de A Coruña reclama a los dueños de 384 parcelas que limpien sus fincas

Más información

Por otra parte, Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, invirtió más de 2.400.000 euros en actuaciones preventivas directas, mediante licitación pública, con un total de 63 expedientes aprobados en este 2026, una labor desarrollada en más de cien ayuntamientos de los diecinueve distritos forestales de Galicia.

Esta doble vía de actuación incrementa la capacidad preventiva de la Administración y permite una utilización más eficiente de los recursos públicos, combinando la colaboración con las entidades propietarias y gestoras de los montes con la intervención directa de la propia Xunta de Galicia sobre el territorio.

La prevención, explica la Xunta, constituye "una de las bases fundamentales en la lucha contra los incendios forestales". En esta línea, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) incide en la necesidad de adaptar la política de prevención a la realidad actual de los incendios forestales, caracterizada por episodios climatológicos extremos y por fuegos de mayor intensidad y complejidad.

Incendio en Bens

Los Bomberos extinguen un incendio forestal en la zona del mirador de San Pedro de Visma

Más información

En este contexto, la planificación autonómica apuesta expresamente por el refuerzo de la prevención, junto con la innovación tecnológica, la formación y la mejora de la capacidad de respuesta. "Dentro de esta estrategia, cobran especial relevancia las actuaciones destinadas a la gestión de la biomasa y a la creación, conservación y mejora de las infraestructuras preventivas, ya que permiten reducir la continuidad de la vegetación y, por lo tanto, dificultar la propagación del fuego", añade el Gobierno gallego.

El propio Pladiga 2026 incorpora la silvicultura preventiva y la creación y mejora de las infraestructuras de defensa como elementos específicos del Plan de prevención. En este caso, se trata fundamentalmente de actuaciones enfocadas a las denominadas redes terciarias de franjas de gestión de la biomasa, sobre todo vías y caminos forestales, cortafuegos, franjas auxiliares de pista, desbroces o áreas cortafuegos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Las trabajadoras, este lunes, ante la escuela infantil clausurada en julio

Empleadas de O Berce, en Arteixo: “Sen paro nin traballo non podemos subsistir”
Noelia Díaz
Yolanda Díaz interviene durante una asamblea de CCOO

Yolanda Díaz reta al director general de la OIT a un debate público para "contrastar modelos"
Europa Press
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio

Trump asegura que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a EEUU cuando termine el contencioso de Ormuz
Europa Press
El ideal gallego

La Junta Electoral ejecuta el requerimiento del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos
EFE