El nuevo plan de residencias de la Xunta permitirá crear 1.800 plazas en 25 nuevos centros, el 60% públicas

Fabiola García y Alfonso Rueda, durante un encuentro con los periodistas EFE

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado un nuevo plan de residencias que permitirá crear 1.800 nuevas plazas en 25 nuevos centros, de las que, como mínimo, el 60% serán de carácter público.

Así lo ha señalado este lunes en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, donde ha indicado que el proyecto da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía de 2025.

Para llevar a cabo este nuevo acuerdo, el Ejecutivo gallego pondrá en marcha 24 nuevos centros residenciales en ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, a los que se sumará el ya comprometido por la Xunta en Ribeira.

Esta iniciativa, según ha indicado la conselleira, permitirá generar alrededor de un millar de empleos y dotar de este recurso a municipios que hasta ahora no disponían de él.

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"Con este nuevo plan, Galicia contará con 24 nuevos centros residenciales en ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, a los que se sumará el nuevo comprometido por la Xunta para Ribeira", ha detallado Fabiola García.

El proyecto estará estructurado en 12 lotes. Cada uno de ellos estará compuesto por una residencia principal, con más de 100 plazas, y otra "residencia satélite", de menor tamaño, que se ubicará en un ayuntamiento próximo.

Provincia de A Coruña

De esta modo, la provincia de A Coruña tendrá ocho nuevos centros -nueve si se incluye el comprometido en Ribeira-; Pontevedra tendrá siete; Ourense, cinco; y Lugo dispondrá de cuatro.

En concreto, en la provincia de A Coruña las nuevas residencias se distribuirán en cuatro lotes. En la zona de Noia/Barbanza, el centro principal se situaría en O Porto do Son y el de menor tamaño, en Outes. En la de Eume/Ortegal, el equipamiento de más de 100 plazas se emplazaría en Mañón y el centro satélite, en Cariño.

Por su parte, en el área de Bergantiños/Costa da Morte, Carnota acogería la residencia principal y Cabana de Bergantiños, la de menor capacidad. En la comarca de As Mariñas Coruñesas, Oza-Cesuras sería la ubicación de la infraestructura de mayor tamaño y Carral, la del centro satélite.

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Un mes para adherirse

La conselleira ha detallado que, para llevar a cabo esta propuesta, los ayuntamientos deberán ceder una parcela. Las administraciones locales dispondrán de un plazo de un mes para adherirse al proyecto y de un año para hacer efectiva la cesión de los terrenos, que deberán cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios.

Con todo, en caso de que alguno de los municipios no se adhiera al proyecto, la Xunta buscará otra ubicación para emplazar la residencia principal o la "satélite", siempre que el ayuntamiento tenga menos de 25.000 habitantes y cumpla con los requisitos técnicos establecidos.