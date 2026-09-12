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Galicia

Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de varios hombres

Europa Press
12/09/2026 22:30
Imagen referencial de un agente de la Policía Local de Vigo
Archivo El Ideal Gallego 
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Agentes de la Policía Local de Vigo acudieron a la zona del parque de Matías ante la denuncia de una joven por un supuesto delito de agresión sexual por parte de varios hombres.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos después de las 07.00 horas de este sábado y cuando llegaron se encontraron a una joven que estaba acompañada de dos personas.

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Allí, los dos testigos relataron a los agentes que escucharon gritos y vieron como la joven escapaba de una vivienda, saltando por un muro. Por su parte, la joven explicó que había salido de fiesta con un amigo y manifestó que había sido agredida sexualmente por varias personas.

Ante esto, los agentes procedieron a activar el protocolo ante este tipo de delitos y la joven fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro. Asimismo, los agentes buscaron en los alrededores y no localizaron a ninguna persona.

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