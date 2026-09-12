Más de un centenar de ayuntamientos gallegos mantiene medidas de ahorro de agua sin previsión de lluvia a corto plazo

Sequía en Galicia Archivo El Ideal Gallego

Pese a que Galicia vivió este año el invierno más lluvioso de los últimos 25 años, la escasez de precipitaciones registrada durante el verano ha llevado a decenas de ayuntamientos a establecer medidas restrictivas de ahorro de agua ante la falta de este recurso indispensable.

De esta manera, más de un centenar de localidades gallegas están parcial o completamente incluidas en los niveles de alerta o prealerta de escasez de agua, estableciéndose así una serie de restricciones o recomendaciones para reducir su consumo en un contexto donde las previsiones meteorológicas no auguran lluvias en el corto plazo.

En concreto, la Xunta mantiene la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña, hasta el límite con Arteixo, así como la ampliación de medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona (Pontevedra).

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Además, en vista de la evolución más reciente de los indicadores en el resto de la demarcación, también se ha extendido la declaración de prealerta a la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira), y en el subsistema de Zamáns, en Vigo, se han empezado a adoptar medidas equivalentes.

Estas dos zonas se han sumado a las cuatro unidades territoriales (UTE) de la Demarcación Galicia-Costa que llevan en prealerta por escasez moderada de agua desde el 11 de agosto y que continuarán en la misma situación: las UTE del río Tambre y ría de Muros y Noia; del río Grande, en Camariñas; del río Mandeo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así, unos cien municipios están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas: 32 por la alerta o por medidas equivalentes y otros 75 por la declaración de la prealerta o medidas equivalentes.

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En este último caso, con todo, la incidencia en la práctica es desigual, ya que en algunos ayuntamientos solo una parte reducida de su territorio pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra bacía.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el origen del agua de los sistemas municipales principales, la prealerta tiene mayores implicaciones prácticas sobre el abastecimiento en 48 ayuntamientos.

En el resto de unidades territoriales de escasez en las que se divide Galicia-Costa se mantiene la situación de normalidad y según los últimos datos de ocupación disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan cerca del 58% de su capacidad, siendo esto 11 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado el año pasado en esta misma fecha.

Medidas

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de la sequía de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

A efectos prácticos, esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesarios, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

El escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados, así como de los posibles incidentes. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales.

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Pese a todo, Meteogalicia prevé que la Comunidad esté bajo la influencia de un anticiclón durante los próximos días, por lo que habrá que esperar a la llegada de nuevas lluvias para que el problema pueda mejorar.

Plan de eficiencia

Ante toda esta situación, a inicios de este mes el Consello de la Xunta dio luz verde a la elaboración de un plan de refuerzo de la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro de agua (PEREGA) a medio y largo plazo, y que contemplará medidas para mejorar las redes de abastecimiento, avanzar en la reutilización o planificar, en caso necesario, nuevas infraestructuras, como embalses.

Con este plan, lo primero que pretende el Gobierno gallego es evaluar el estado actual de los sistemas y poder hacer una previsión futura de la demanda de agua, teniendo en cuenta "la nueva realidad climática".

Igualmente, se contemplan diversas medidas encaminadas a reforzar y mejorar las redes de abastecimiento donde sea necesario, y se estudiará la posibilidad de utilizar "aguas subterráneas" para consumo (para lo que ya se está trabajando con el Instituto Geológico y Minero de España en la revisión de las 19 masas de agua subterránea de la demarcación Galicia-Costa), sobre todo en períodos de sequía. También se busca avanzar en los sistemas de reutilización, que ya están vigentes en algunos procesos industriales que demandan mucha agua, y en el sector agroganadero.