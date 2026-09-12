La Xunta aplicará nuevas técnicas de vigilancia para detectar dispositivos electrónicos no permitidos en las oposiciones

Un grupo de aspirantes durante la presentación de unos exámenes de oposición Archivo El Ideal Gallego

La Consellería de Facenda e Administración Pública aplicará nuevas medidas de vigilancia y control en las oposiciones de acceso al empleo público que, entre otros aspectos, permitirán detectar la presencia de dispositivos electrónicos no permitidos durante la realización de las pruebas.

Estas actuaciones, que se aplicarán ya en los procesos selectivos que tendrán lugar el próximo fin de semana en el recinto de la Feira Internacional de Silleda, permitirán, mediante equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos u otras tecnologías análogas de detección no intrusiva, identificar la utilización de dispositivos electrónicos no permitidos.

Con este fin, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, se realizarán controles periódicos durante la realización de los exámenes, "sin causar molestias a las personas presentadas", y en las salidas de los aseos interiores.

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"Las actuaciones de verificación se desarrollarán con pleno respeto a la dignidad, intimidad y demás derechos de las personas aspirantes, observando en todo momento los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que "la negativa reiterada a someterse a las comprobaciones requeridas o la detección o utilización de dispositivos o materiales prohibidos podrá dar lugar a la adopción de las medidas previstas en las instrucciones, incluida la expulsión del examen y la anulación del ejercicio".

En este sentido, las propias instrucciones establecen que no estará permitida la entrada ni la permanencia en los espacios destinados a realizar las pruebas con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, videocámara y/o dispositivos digitales y/o de inteligencia artificial o integrables mediante conexión y sus fundas, dispositivos con conectividad inalámbrica, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización, sistemas de transmisión o recepción de datos.

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"Solamente se permitirá el acceso con dispositivos electrónicos a aquellas personas aspirantes que, por razones clínicas, tengan autorizada una adaptación de medios o su utilización, previa justificación", ha recordado.

Con todo, la Xunta ha recomendado a las personas aspirantes acudir exclusivamente con los objetos estrictamente necesarios para la realización del examen, ya que no se habilitará ningún servicio de custodia o depósito de dispositivos o materiales no permitidos.

Tampoco se permitirá la entrada al recinto con bolsos de mano, mochilas, gorros, pañuelos, pendientes o piercing magnéticos, paraguas, libros, soportes de almacenamiento de información o cualquier otro material distinto del expresamente autorizado por la organización.