Galicia registró 295 suicidios en 2025, tres menos que en 2024, pero mantiene una incidencia alta

A Coruña es la provincia que lidera la relación salud mental y suicidios El Ideal Gallego

Galicia registró en 2025 un total de 295 suicidios y, aunque se mantiene estable respecto a los notificados en 2024 (tres menos ahora), continúa siendo una de las comunidades con mayor incidencia respecto a su población, tal y como alertan asociaciones especializadas.

A nivel estatal, en 2025 se produjeron 3.808 muertes por suicidio, lo que supone un descenso anual consecutivo, con una bajada de 145 respecto a 2024, y de 419 en comparación a 2022.

Los datos, recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), detallan que en Galicia, A Coruña es la provincia que lidera la relación, con 127 casos; seguida de Pontevedra, con 88; Ourense, con 43; y Lugo, con 37.

La información estadística apunta también que tres de cada cuatro suicidios los protagonizaron hombres, si bien son las mujeres las que registran más intentos, y que las personas de más de 50 años son más propensas a tendencias suicidas.

Otros datos aportados por el Sergas profundizan en estas tendencias, señalando que respecto a la media de España, Galicia está por encima, siendo junto con Asturias, la comunidad con la tasa más elevada.

Apuntan, sin embargo, que todavía se encuentra lejos de países escandinavos como Suecia, con una tasa de 16,4, o Noruega, con una tasa de 13,4 o de otros países como Estonia, 12,7; Letonia, 13,5; o Lituania, 20,5.

PSICÓLOGOS DE GALICIA PONEN EL FOCO EN LA PREVENCIÓN

Desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, la presidenta y psicóloga clínica Paula Marcos, incide en el papel de la prevención de la conducta suicida para bajar estas cifras con "planes específicos" y una "atención adecuada, basada en la intervención y la prevención desde los ámbitos social, político, educativo y sanitario".

"El suicidio afecta a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a hombres y mujeres, a personas de todas las edades, desde las más jóvenes hasta las de mayor edad; con seguimiento en salud mental o sin él; con intentos previos de suicidio o sin ellos; con señales de alarma evidentes o desde el más absoluto silencio", defiende.

Argumenta que el suicidio tiene un origen "complejo y multicausal", por lo que es "evitable", pero sí "previsible" y para ello, insta a desarrollar un plan de actuación "preventivo, realista y ambicioso, que implique a toda la ciudadanía".

"Es necesario hablar de políticas de cuidado: cuidar los espacios laborales, educativos y sanitarios, y promover compromisos reales a todos los niveles para acompañar, escuchar y actuar ante situaciones de alto sufrimiento emocional", remarca.

La prevención, argumenta también, pasa por reducir la vulnerabilidad social, económica y sanitaria -que afecta especialmente a los más jóvenes-, así como por combatir la soledad no deseada.

Desde el COPG esperan que el recientemente anunciado Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030 recoja todos estos factores y dote al sistema de los recursos humanos y materiales necesarios para "garantizar una atención digna, accesible y de calidad".

PLAN SAÚDE MENTAL 2026-2030

Este nuevo plan se presentó esta misma semana, con motivo del Día mundial de la prevención contra el suicidio. Con él, el Sergas prevé la incorporación de 101 nuevos profesionales en 2027.

El plan cuenta con un presupuesto total de 177 millones de euros, el doble que el plan anterior. Del total, unos 52 millones se destinan a la incorporación de profesionales, 12 millones a infraestructuras y otros 112 para actuaciones diversas que incluyen convenios, recursos complementarios de rehabilitación psicosocial y subvenciones, entre otros.

En cuanto a incorporaciones, prevén sumar 357 nuevos profesionales de salud mental, casi un 50% más que los 241 puestos creados con el plan anterior. De estos profesionales, 101 ya se incorporarán al Sergas en el año 2027. Entre los nuevos profesionales están 124 facultativos especialistas de psiquiatría y psicología clínica.

El objetivo es avanzar hacia una mayor equidad territorial en el acceso a la atención a la salud mental, extendiendo progresivamente programas y recursos a las siete áreas sanitarias y homogeneizando la cartera de servicios. También se pretende avanzar hacia una atención "más comunitaria y próxima", reforzando la hospitalización a domicilio, los equipos de continuidad de cuidados y los recursos de rehabilitación.

Para la elaboración de este plan, que ha salido a la luz tras un proceso de casi dos años, se han creado tres grupos: salud mental infanto-juvenil, salud mental y atención primaria y salud mental y comunicación.

Respecto a los más jóvenes, ampliarán progresivamente la atención infanto-juvenil hasta los 18 años, reediseñarán el sistema para incluir la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil -recientemente puesta en marcha-, y crearán nuevas unidades de hospitalización infanto-juvenil.

Otro foco de actuación será la salud mental entre los más mayores. Tratarán de continuar extendiendo las unidades de psicogeriatría a todas las áreas sanitarias y reforzarán los programas sociosanitarios en residencias. Además, incluirán la codificación de la soledad no deseada como determinante en la historia clínica.

En cuanto a los trastornos mentales graves, se buscará darles prioridad tanto con recursos ambulatorios como con unidades hospitalarias específicas. También se habilitarán citas preferentes en agenda, donde se incluirá además la atención a la salud física.

Asimismo, se crearán, ampliarán y renovarán dispositivos asistenciales en las siete áreas sanitarias. Se potenciará, por ejemplo, la red extrahospitalaria y las unidades de rehabilitación psiquiátrica. Se abrirán tres últimas de este tipo en A Coruña, Pontevedra y Ferrol. También se incrementarán plazas en recursos comunitarios (centros de rehabilitación psicosocial y laboral, pisos y miniresidencias).

Otros programas monográficos que se pondrán en práctica abordarán los trastornos adictivos, la comunicación de la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Respecto a este último punto, el Sergas avanzó que se abriría una segunda unidad de referencia emplazada en Vigo para trastornos alimentarios de alta complejidad.

Además, Galicia participa desde 2025 en el Comité técnico de vigilancia epidemiológica en salud mental, donde se trabaja en la definición y homogeneización de los datos para construir un sistema común de información.

Este trabajo tendrá continuidad en el nuevo plan, que prevé un nuevo marco de vigilancia, cuya primera fase se centrará en la conducta suicida y los trastornos adictivos.