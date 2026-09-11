Un conductor empotra su coche contra un supermercado en Vigo y hiere a una empleada

Imagen del boquete abierto por el vehículo al chocar contra el muro del supermercado EFE / Sxenick

Una trabajadora de un supermercado de Vigo ha resultado herida este viernes después de que un conductor empotrase su coche contra el muro del establecimiento, han informado los servicios de emergencias.

La colisión se produjo hacia las 15:30 horas en el supermercado Eroski de la plaza de Fernando el Católico, junto a la calle Urzaiz, y a consecuencia del impacto el vehículo abrió un boquete en la pared y varios escombros se desprendieron en el interior del establecimiento.

Los objetos que se desprendieron en el choque alcanzaron a una de las trabajadoras, que resultó herida, aunque no llegó a quedar atrapada y fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario.