Galicia
Trasladado en helicóptero un ciclista tras sufrir unha caída en Padrón
Un ciclista tivo que ser trasladado en helicóptero tras sufrir unha caída en Cruces, no municipio coruñés de Padrón.
Segundo a información do 112 Galicia, o suceso produciuse minutos despois das 16.20 horas deste venres e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago.
No operativo tamén participaron a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, o GES e o Servizo Municipal de Protección Civil de Padrón.