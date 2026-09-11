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Galicia

Trasladado en helicóptero un ciclista tras sufrir unha caída en Padrón

Agencias
11/09/2026 19:00
Helicóptero de emergencias
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Un ciclista tivo que ser trasladado en helicóptero tras sufrir unha caída en Cruces, no municipio coruñés de Padrón.

Segundo a información do 112 Galicia, o suceso produciuse minutos despois das 16.20 horas deste venres e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago.

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No operativo tamén participaron a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, o GES e o Servizo Municipal de Protección Civil de Padrón.

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