Rueda destaca que el desarrollo de suelo industrial atraerá empresas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el centro, inauguró este viernes tres nuevas fases del polígono industrial de As Gándaras en Lugo Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó en Lugo que el desarrollo de cerca de doce millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial hasta 2030 permitirá ampliar las empresas y atraer otras nuevas a Galicia. La inversión prevista para llevar a cabo este despliegue supera los 440 millones de euros.

Así lo señaló durante la inauguración de las fases IV, V y VII-A de ampliación del parque empresarial de As Gándaras, donde estuvo acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.

El presidente gallego defendió que esta actuación permitirá “responder a la demanda de suelo de las empresas que ya están implantadas en Galicia y facilitar la llegada de nuevos proyectos”.

El titular de la Xunta subrayó que el objetivo es aprovechar “el dinamismo que ahora mismo tiene Galicia” y ofrecer oportunidades a las iniciativas empresariales que quieran desarrollarse en la comunidad.

“Donde se genera demanda, hay que atenderla con celeridad”, afirmó, después de explicar que se ha dejado de crear polígonos de forma aleatoria y se ha apostado por seguir la demanda.

En este sentido, Rueda puso el foco en el volumen de suelo industrial que se pondrá a disposición de las empresas en los próximos años. Según explicó, la cifra prevista hasta 2030, de 11,7 millones de metros cuadrados, supera los 11,4 millones desarrollados por Xestur desde su creación en los años 80 hasta hace algo más de un año.

El presidente asegura que las áreas industriales se ubican donde lo demandan los empresarios

La estrategia de la Xunta se complementará con medidas destinadas a favorecer la ocupación efectiva de las parcelas, entre ellas los precios bonificados, la oferta pública permanente y la adjudicación directa en aquellos casos previstos legalmente para proyectos singulares o estratégicos.

En el caso concreto de As Gándaras, las tres nuevas fases inauguradas incorporan cerca de 220.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en 39 parcelas. De ellas, 27 fueron adjudicadas este mismo viernes.

Las tres primeras fases del parque ya están completamente finalizadas y no disponen de suelo libre, mientras que actualmente se trabaja en las fases VI y VII-B. Cuando el conjunto del parque empresarial esté terminado, superará los dos millones de metros cuadrados y la inversión acumulada rondará los 90 millones de euros.

Dinamismo

Rueda vinculó esta ampliación con el dinamismo económico de Lugo y destacó otras inversiones previstas o en marcha en la ciudad, tanto en materia de vivienda como de sanidad.

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, anunció nuevas actuaciones municipales para mejorar los servicios del parque empresarial.

En concreto, avanzó que el Ayuntamiento licitará próximamente las obras de mejora del abastecimiento de agua en As Gándaras, ante las deficiencias que presenta actualmente esta infraestructura, una demanda ya antigua de los empresarios lucenses.

La regidora también señaló que “en breve iniciará la obra de aparcamiento a la entrada para ese parque”, una actuación con la que el Ayuntamiento pretende mejorar los accesos y las dotaciones del área empresarial.

Candia defendió que estas intervenciones deben servir no solo para mejorar la imagen del polígono, sino también para dotarlo de los servicios que necesitan las empresas y sus trabajadores.

En esta línea, avanzó además que el Ayuntamiento trabajará de forma coordinada con los empresarios para poner en marcha un servicio de conciliación, una medida que calificó como una “deuda histórica”. Reivindicó As Gándaras como uno de los principales motores económicos de Lugo y destacó la importancia de los polígonos para generar empleo.