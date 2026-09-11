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Galicia

Profesorado de la tres universidades gallegas participarán en octubre en una jornada sobre innovación docente

Agencias
11/09/2026 15:50
El evento se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC
Archivo
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La Universidade da Coruña (UDC) reunirá el 22 de octubre al profesorado de las tres universidades gallegas para compartir experiencias de innovación docente.

Será, informa el rectorado, en la IV Jornada Interuniversitaria Gallega de Innovación Docente, que se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC.

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En ella, se abordarán, entre otros temas, el impacto de la inteligencia artificial en las aulas universitarias, explica el rectorado coruñés.

El plazo para participar con un póster virtual permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre mientras que la inscripción para asistir al encuentro presencial podrá realizarse hasta el 12 de octubre.

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