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Galicia

La Policía alerta sobre estafas en Galicia a través de usurpación de cuentas de WhatsApp

Efe
11/09/2026 11:45
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La Policía Nacional ha alertado este viernes sobre estafas en Galicia a través de usurpación de cuentas de WhatsApp.

La Jefatura Superior de Policía de Galicia avisa de que ha detectado "un importante incremento de denuncias por intento de estafa" en el último mes.

Detalla, en un comunicado, que "todas estas denuncias, siguen un patrón común de uso fraudulento de cuentas de WhatsApp: los ciberdelincuentes utilizan la identidad digital de la víctima, haciéndose pasar por ella en alguna conversación reciente, para contactar con familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la relación de confianza".

En la mayoría de los casos, la víctima conserva el acceso a la aplicación móvil, mientras que un tercero es capaz de enviar mensajes utilizando su identidad, por lo que coexisten víctima y autor en la misma cuenta, sin expulsión del usuario legítimo.

Tampoco se observan sesiones desconocidas dentro de la función Dispositivos vinculados que ofrece la propia aplicación de WhatsApp.

Así, mientras que la persona afectada utiliza su cuenta con normalidad, sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados desde dicha cuenta, en los que se solicita que realice una transferencia de dinero, para lo que facilitan números de cuentas bancarias, en algunos casos de entidades extranjeras.

Los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal del usuario al que se le ha usurpado la cuenta, pero los destinatarios reciben las peticiones de dinero dentro de conversaciones reales mantenidas con esa persona.

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Para el receptor del mensaje todo parece legítimo, ya que lo recibe desde el número de teléfono habitual de uno de sus contactos y además dentro de la conversación mantenida con éste anteriormente.

Ante esta situación, la Policía Nacional aconseja actualizar la última versión de seguridad disponible del sistema operativo del teléfono móvil, volver a instalar la versión actualizada de la aplicación WhatsApp, activar la verificación en dos pasos de dicha aplicación, no facilitar códigos SMS, QR, de registro o de verificación a otras personas y verificar, mediante llamada, la identidad de los contactos que solicitan dinero.

En caso de intento de estafa hay que avisar por otro medio alternativo a los contactos para que ignoren cualquier solicitud económica, se debe reportar la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte de WhatsApp y es clave acudir a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia si se ha materializado la estafa. 

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