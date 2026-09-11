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Galicia

Herida una mujer al ser arrastrada por su coche y caer por un desnivel de tres metros en Lousame

La mujer bajó del vehículo para recoger a un alumno en un centro escolar, pero no activó el freno de mano

Europa Press
11/09/2026 15:39
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Una mujer resultó herida tras ser arrastrada por su vehículo cuando intentaba poner el freno de mano y caer por un desnivel de unos tres metros en Lousame.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.00 horas de este viernes en las inmediaciones de la Escuela Infantil de Tállara.

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La mujer bajó del vehículo para recoger a un alumno, pero no activó el freno de mano. Cuando quiso ponerlo, la conductora fue arrastrada por el turismo y cayó por un desnivel de unos tres metros.

Ante las lesiones provocadas por la caída, la central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los miembros del GES de Noia, y a la Guardia Civil de Tráfico.

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