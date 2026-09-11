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Galicia

Convocadas ayudas a locales comerciales de la ciudad histórica de Santiago

Agencias
11/09/2026 15:44
La catedral de Santiago
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes un extracto de la resolución de la gerencia del consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a locales comerciales de la ciudad histórica en 2026.

El objeto es convocar para la anualidad de 2026, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones a fondo perdido a locales comerciales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela para la mejora de su competitividad e imagen.

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Esta subvención se imputa al crédito presupuestario de 2026 del consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela con un importe que asciende a 90.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este sábado. Para el caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera inhábil o sábado, el plazo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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