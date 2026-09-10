Pontón reta a Rueda a pedir ao Goberno que revise de oficio e anule a "prórroga ilegal" da AP-9
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou este xoves ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que "deixe de boicotear" a transferencia da AP-9 a Galicia e solicite ao Goberno a revisión de oficio da "prórroga ilegal" da concesión da autoestrada, co obxectivo de avanzar cara á eliminación das peaxes.
Pontón realizou estas declaracións durante un encontro con alcaldes, alcaldesas e representantes municipais de localidades da provincia de Pontevedra atravesadas pola AP-9, celebrado no paseo peonil que conecta Pontevedra e Marín fronte á ponte da autoestrada sobre a ría.
A dirixente nacionalista lembrou na recente aprobación da norma que contempla o traspaso da autoestrada á Comunidade galega e cualificou de "feito histórico" a publicación, o pasado 31 de xullo no Boletín Oficial do Estado (BOE), da devandita lei (pactada por PSOE, BNG e Sumar), reivindicando o traballo desenvolvido durante máis de dúas décadas para lograr que a infraestrutura pase a ser xestionada desde Galicia.
Segundo sinalou a portavoz do BNG, o proceso estivo "condicionado pola oposición" de distintas forzas políticas e acusou tanto ao PSOE como ao PP de obstaculizar " en diferentes momentos" a transferencia. Neste sentido, lembrou que durante os gobernos de Mariano Rajoy o Executivo central non promoveu o traspaso e que o PP impediu a tramitación no Congreso dunha iniciativa aprobada polo Parlamento galego, unha decisión que posteriormente foi obxecto de pronunciamiento do Tribunal Constitucional.
Aprobación de bonificacións
Pontón reivindicou así mesmo a actuación do BNG no Congreso e destacou, entre outros avances, a aprobación de bonificacións para usuarios recorrentes da autoestrada así como o impulso á transferencia. No entanto, subliñou que o obxectivo da súa formación pasa por eliminar as peaxes e garantir a xestión da AP-9 desde Galicia.
A dirixente nacionalista centrou boa parte da súa intervención na posición do presidente da Xunta. Pontón acusou a Rueda de trasladar á cidadanía unha versión "falsa" sobre o custo dunha eventual recuperación da concesión e sostivo que a lei establece que o Estado debe asumir o custo dun eventual rescate.
"Por que Rueda ten que mentirlle aos galegos e as galegas?", cuestionou, antes de reclamar ao titular da Xunta que explique por que, ao seu xuízo, continúa poñendo "paus nas rodas" dun proceso de transferencia que o propio PP defendera publicamente.
Pontón vinculou, ademais o actual sistema de peaxes, que "non só son un abuso, é que son ilegais", coa ampliación da concesión aprobada durante o Goberno de José María Aznar e defendeu que existen mecanismos xurídicos para tratar de reverter esa prórroga.
En concreto, reclamou á Xunta que promova unha revisión de oficio da ampliación da concesión, ao considerar que existen pronunciamientos de institucións europeas que cuestionan a súa legalidade. Ao seu xuízo, esta vía permitiría avanzar de forma "máis rápida" cara á supresión das peaxes.
A portavoz do BNG puxo como exemplo a iniciativa impulsada polo Goberno do Principado de Asturias para solicitar ao Ministerio de Transportes unha revisión da concesión de determinadas autoestradas e preguntou por que a Xunta non adopta unha posición similar en Galicia.
Ofensiva nacionalista
Pontón anunciou que a súa formación manterá unha "ofensiva" política "ao longo e ancho" da AP-9 para reclamar tanto a transferencia da infraestrutura como o fin das peaxes.
Neste marco, o BNG prevé volver levar ao Parlamento galego unha iniciativa para reclamar ao presidente da Xunta que facilite a transferencia da AP-9 e solicitar a revisión de oficio e a eventual anulación da prórroga da concesión. A formación nacionalista tamén pretende trasladar esta proposta aos concellos afectados pola autoestrada.
Pontón emprazou finalmente a Rueda a rectificar a súa posición e asegurou que o BNG continuará traballando para que os usuarios da principal autoestrada do eixo atlántico galego deixen de asumir o custo das peaxes.