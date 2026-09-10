O PPdeG ve na publicación de informes de Ceuta unha "detonación controlada" do Goberno, que "non quixo facer nada"
A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, considerou que a desclasificación dos informes do Centro Nacional de Intelixencia (CNI) unha "detonación controlada" por parte do Goberno para tapar a súa xestión após non querer "facer nada" para parar a entrada de migrantes.
Nunha rolda de prensa ofrecida este xoves, Paula Prado considerou que "posiblemente" o Goberno será investigado por un delito de traizón. "Os informes da Policía son claros, sabíano e non quixeron facer nada", dixo para referirse tamén á publicación de "unha parte" os documentos do CNI, que ve "absolutamente interesados" e que responden a unha "detonación controlada" por parte do Goberno.
Deste xeito, criticou que o Goberno trate de minimizar a mensaxe de WhatsApp dun axente do CNI ao xefe de gabinete do delegado en Ceuta no que lle dicía que había varios grupos de Facebook con 180.000 persoas organizándose para un posible salto a Ceuta. "Escoitar ao delegado do Goberno en Ceuta dicir que non viñan en sobre lacrado... só lle faltou dicir que tiñan que ir en carruaxe e co tres mosqueteiros escoltando", manifestou para lembrar que o CNI non pode saír a defenderse e a dicir que "o Goberno está a dicir cousas que probablemente o CNI non diga".
Ademais, na rolda de prensa e preguntado pola posición do secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen acusou ao PP de dar unha "puñalada trapera" á emigración coa súa oposición ao voto dos nacionalizados pola lei de netos, subliñou que a única traizón a España "está en mans do PSOE".
Neste sentido sinalou que as leis orgánicas "só poden ser modificadas por leis orgánicas". "E parece ser que hai unha instrución da irmá de Óscar Puente, a señora Sofía Puente, que modifica unha lei orgánica para que se de a nacionalidade a persoas que non cumpren os requisitos establecidos pola lei orgánica", dixo.
"Entón, quen fai trampas?. Como sempre, o Partido Socialista e o Sanchismo", argumentou Paula Prado que incidiu en que o propio Supremo di que aqueles netos de persoas que se marcharon de España por persecución política e o poidan demostrar, poderán acollerse á nacionalidade.
"O Partido Socialista e o Sanchismo poden enredar o que queiran, pero desde logo a nós non nin a ninguén que saiba ler e que teña comprensión lectora". "Non somos da xeración da Lomloe", manifestou.
Por último, preguntado pola presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en Madrid o pasado luns para participar nun acto co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o mesmo día no que se reunía o Consello, Prado asegurou que Rueda estaba a apoiar a un presidente dunha cidade autónoma "que foi invadida" e "que forma parte de España". "Ceuta é España", sinalou
Dito isto, referiuse á líder do BNG, Ana Pontón, para asegurar que ela prefire ir ás "manifestacións Jarrai", estar na rúa "gritando outras cousas" ou "atacar as sedes do PP". "Pero nós estamos onde temos que estar, defendendo ao Estado español do que formamos parte" e "a unidade de España".