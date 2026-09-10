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Galicia

La Xunta anima a combatir el desperdicio alimentario mientras avanza en la estrategia que anunció en junio

Europa Press
10/09/2026 18:00
María José Gómez Rodríguez
María José Gómez Rodríguez, conselleira de Medio Rural
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La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha animado a las empresas agroalimentarias gallegas a comprometerse contra el desperdicio en su visita a las instalaciones de una asociación. Al respecto, ha recordado que la Xunta está elaborando una estrategia de prevención de pérdidas, un documento que, en concreto, dio a conocer el pasado mes de junio al término de un Consello.

Gómez ha visitado este jueves la Asociación Daquídarredor, en Brión (A Coruña), acompañada por el director xeral de la PAC, Juan José Cerviño.

Alfonso Rueda y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez antes de la rueda de prensa que dieron este lunes

Contra el desperdicio alimenticio, la Xunta anuncia la creación de una web para vender los productos imperfectos

Más información

La estrategia contempla el impulso de una web para comercializar excedentes o productos que no se vendieron por ser imperfectos y por no cumplir con los estándares de forma, tamaño o color, pero que son de buena calidad, según precisa la Xunta, "para que puedan ser adquiridos por comedores colectivos".

También está pendiente de elaboración, entre otras cuestiones, un manifiesto contra el desperdicio alimentario y las empresas que se adhieran a él podrán contar con un sello de garantía que acreditará su compromiso.

La Asociación Daquídarredor nació en 2019 y ofrece espacios y cocinas de uso colaborativo a pequeños productores. Al respecto, la conselleira ha destacado el trabajo que realiza al apostar por la creación de redes de colaboración locales y por la alimentación de proximidad.

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