La Xunta anima a combatir el desperdicio alimentario mientras avanza en la estrategia que anunció en junio

María José Gómez Rodríguez, conselleira de Medio Rural Lavandeira jr

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha animado a las empresas agroalimentarias gallegas a comprometerse contra el desperdicio en su visita a las instalaciones de una asociación. Al respecto, ha recordado que la Xunta está elaborando una estrategia de prevención de pérdidas, un documento que, en concreto, dio a conocer el pasado mes de junio al término de un Consello.

Gómez ha visitado este jueves la Asociación Daquídarredor, en Brión (A Coruña), acompañada por el director xeral de la PAC, Juan José Cerviño.

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La estrategia contempla el impulso de una web para comercializar excedentes o productos que no se vendieron por ser imperfectos y por no cumplir con los estándares de forma, tamaño o color, pero que son de buena calidad, según precisa la Xunta, "para que puedan ser adquiridos por comedores colectivos".

También está pendiente de elaboración, entre otras cuestiones, un manifiesto contra el desperdicio alimentario y las empresas que se adhieran a él podrán contar con un sello de garantía que acreditará su compromiso.

La Asociación Daquídarredor nació en 2019 y ofrece espacios y cocinas de uso colaborativo a pequeños productores. Al respecto, la conselleira ha destacado el trabajo que realiza al apostar por la creación de redes de colaboración locales y por la alimentación de proximidad.