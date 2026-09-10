La Policía investiga un robo por alunizaje en una tienda de telefonía de Santiago

Un coche de la Policía Nacional Cedida

La Policía Nacional de Santiago ha abierto una investigación por un robo mediante aluzinaje cometido por varias personas en una tienda de telefonía.

Según han informado fuentes los hechos se produjeron sobre las 05.00 horas de este jueves en un establecimiento ubicado en la avenida de Barcelona.

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Los ladrones se llevaron varios teléfonos y dispositivos electrónicos del establecimiento. Ahora, la Policía Nacional investiga los hechos.