Instan a extremar en septiembre las medidas para la prevención frente al mosquito tigre

Vista de un ejemplar de mosquito tigre Cedida

La Xunta ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar en septiembre las medidas de prevención frente al mosquito tigre, ante unas condiciones meteorológicas que pueden favorecer su actividad y reproducción.

Esta fue una de las cuestiones abordadas este jueves en el segundo Comité Técnico Interdepartamental del Mosquito Tigre de 2026. La reunión, convocada por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, permitió revisar la evolución de la vigilancia entomológica y epidemiológica en Galicia.

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, junto con las recientes precipitaciones, pueden favorecer la aparición de nuevos puntos de cría. Además, de acuerdo con el comportamiento histórico, septiembre suele ser un período de elevada actividad, por lo que resulta especialmente importante intensificar las medidas preventivas.

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En la reunión participaron representantes de la Consellería de Medio Ambiente, del área sanitaria de Vigo, de la dirección territorial de Emergencias de Pontevedra y de los departamentos territoriales de Sanidad de Pontevedra y A Coruña, así como los entomólogos de la Universidad de Vigo, miembros de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores (Regavivec). También estuvieron convocados los 15 ayuntamientos en los que se confirmó la presencia del mosquito tigre.

La principal novedad respeto de la reunión anterior fue la incorporación de Soutomaior y Tomiño, donde Regavivec confirmó recientemente la presencia del mosquito tigre. En total, en lo que va de 2026 está confirmada la presencia del vector en 10 ayuntamientos gallegos: A Coruña, Bueu, Moaña, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Soutomaior, Tomiño y Vigo.

Control y seguimiento

Durante el comité se revisó la evolución del mosquito tigre en Europa y en el territorio nacional, a partir de la información del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

En el caso de Galicia, se revisaron también las notificaciones recibidas a través de 'Mosquito Alert', la aplicación que permite a la ciudadanía comunicar posibles avistamientos y acercar fotografías para facilitar su identificación.

En este sentido, se recuerda que la notificación de un caso en la aplicación no implica por sí misma la confirmación de la presencia del mosquito tigre, sino que requiere una verificación posterior por el personal de la Red Gallega de Vigilancia en Vectores (Regavivec).

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Desde la Dirección Xeral de Saúde Pública también se abordó la vigilancia epidemiológica realizada de las enfermedades que puede transmitir este vector: el zika y el chikungunya. Se indicó que todos los casos detectados hasta este momento son importados.

Está prevista la publicación de boletines quincenales en la web de Salud Pública con los resultados de los trampeos municipales, con el objetivo de facilitar información actualizada sobre la evolución del mosquito tigre en Galicia.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas recomendadas está, especialmente, evitar la acumulación de agua en recipientes, objetos o zonas del exterior que puedan convertirse en puntos de cría. Para eso, se recomienda vaciar los recipientes cada 3-4 días, cubrir aquellos que permanezcan al aire libre, mantener cubiertas las piscinas y balsas cuando no se utilicen y limpiar regularmente canales, desagües y zonas de drenaje.

Por otra parte, también se debe evitar la formación de acumulaciones de agua en charcos o franjas del terreno y cubrir con tierra los huecos de los árboles que puedan acumularla.