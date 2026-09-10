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Galicia

Finaliza sin resultados la búsqueda de dos personas en la playa de As Catedrais

Los equipos de rescate movilizados creen que pudieron abandonar la zona por sus propios medios

Europa Press
10/09/2026 22:12
Imagen de archivo de la playa de As Catedrais
Archivo
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El operativo desplegado por tierra, mar y aire para localizar a dos personas que podrían haber quedado atrapadas en unas rocas de la playa de As Catedrais finalizó este jueves sin resultados. Así lo indicaron fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press, que puntualizaron que los equipos de rescate movilizados creen que las dos personas pudieron abandonar la zona por sus propios medios.

La búsqueda comenzó sobre las 14.00 horas de este jueves cuando un particular alertó al personal de Medio Ambiente de la Xunta que había visto a dos personas que podían estar atrapadas en unas rocas en el mar.

Con esta información, el personal de Medio Ambiente dio aviso al 112 Galicia que alertó a los socorristas de la playa de Barreiros, que se desplazaron al lugar en dos motos de agua e iniciaron la búsqueda.

En el operativo también participó el helicóptero Pesca II, que se encontraba en vuelo y se acercó al punto, la Salvamar Alioth, la Guardia Civil, la Policía Local de Ribadeo y se reforzó por la tarde con el helicóptero Helimer. Así las cosas, a última hora de la tarde, tras la retirada de los medios aéreos, la búsqueda se centró en la zona de los acantilados, pero sin resultado.

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