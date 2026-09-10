Anpas Galegas reclama una evaluación transparente del sistema educativo ante el resultado del informe PISA

Una imagen del regreso a clases para el nuevo curso escolar, este miércoles Patricia G. Fraga

La asociación Anpas Galegas ha reclamado que se lleve a cabo una evaluación "seria, pública y transparente", con participación de la comunidad educativa, del sistema de enseñanza en Galicia, tras constatarse un empeoramiento de resultados en el informe PISA de 2025; y ha advertido de que, si esos resultados son peores pese a que la Xunta presume de mayor inversión, quizá deba cuestionarse si se están empleando adecuadamente los recursos.

La entidad ha señalado que el informe PISA no debe ser tomado como un sello que determine la excelencia educativa porque solo ofrece "una parte de la realidad", pero sí debe servir para analizar "lo que está pasando en el sistema educativo gallego".

"El problema no es el puesto que ocupamos, sino la dirección en la que avanzamos. Si todas las Comunidades bajan y Galicia baja menos, Galicia sigue bajando. Esto resulta especialmente preocupante cuando la propia Xunta afirma que nunca se invirtió tanto en Educación", han advertido, y ha añadido que "cabe preguntarse porque ese incremento de recursos no está consiguiendo frenar el deterioro de los resultados".

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Según han recordado, los datos que aporta PISA son el resultado de años de escolarización y por eso debe mirarse hacia atrás y analizar los recursos de los centros durante todo el recorrido educativo del alumnado. Así, si a los 15 años aparecen dificultades de comprensión lectora, o en matemáticas, "hay que mirar también hacia la Educación Primaria" y analizar los centros cuentan con recursos, profesores y apoyos necesarios para atender las dificultades "cuando aparecen".

El alumnado no es el responsable

Anpas Galegas ha recordado que lleva años alertando de las carencias de profesorado y personal de apoyo, y ha recordado que la Xunta tiene competencias en la planificación de los centros, distribución de profesorado, desdobles, atención a la diversidad, orientación, etc.

Tras señalar que no existe un único factor que explique el empeoramiento de resultados, Anpas Galegas ha subrayado que "tampoco sería justo convertir al alumnado en el responsable del problema". "Los niños no decidieron digitalizar masivamente la educación, ni introducir los dispositivos digitales como herramientas habituales de aprendizaje. No diseñaron los currículos, las metodologías ni las políticas educativas", han remarcado.

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Por ello, han pedido analizar el "impacto real" de todas las políticas, reformas, programas, procesos de digitalización, o cambios metodológicos implementados, así como de los ratios y distribución del profesorado, la atención a la diversidad, los recursos disponibles y, "sobre todo, qué relación existe entre la inversión realizada y los resultados obtenidos".

"No queremos que PISA se convierta en un arma politica ni una competición (...), queremos que sirva para detectar problemas, analizar sus causas y comprobar qué políticas funcionan y cuáles deben cambiar", han proclamado, y han recordado que la calidad del sistema educativo también se mide por su capacidad para incluir, compensar desigualdades, atender a la diversidad y garantizar que todos los alumnos puedan aprender y participar, "sin dejar a nadie atrás".

En ese sentido, han pedido hacer una evaluación de todo el sistema educativo, matizando que "no se trata de buscar culpables, sino de encontrar respuestas". "Porque podemos estar invirtiendo más y no estar invirtiendo donde más se necesita", han incidido, y han advertido de que "esa respuesta no puede esperar al siguiente informe PISA".