Rueda acusado de "absentismo" y "palmero de Feijoo", defiende ir a "apoyar al presidente de Ceuta"

Alfonso Rueda, durante un acto en la Casa de Galicia en Madrid EFE

La crisis migratoria de Ceuta ha marcado el arranque del curso político en el Parlamento, donde esta semana se celebra el primer pleno del nuevo período de sesiones. En él, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido, entre críticas de sus rivales políticos, haber ido el lunes al desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en vez de dirigir la reunión semanal del ejecutivo gallego.

La primera sesión de control al presidente de este periodo de sesiones, que antecede a un año electoral, ha registrado un marcado tono bronco. La líder del BNG, Ana Pontón, ha atacado al jefe del ejecutivo autonómico, quien se ha reafirmado en que fue a Madrid a "apoyar" al presidente de un territorio en el que "viven gallegos" y también con vecinos de la ciudad autónoma residentes en la comunidad.

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Pero a Pontón sus argumentos no le han convencido. "A usted que tanto se le llena la boca hablando del absentismo laboral, resulta que empezó faltando a su puesto de trabajo. O quizás no, claro, porque nos está demostrando sus prioridades. En vez de presidir el Consello, prefiere ir a aplaudir a Madrid a su jefe de filas", ha reprobado.

Muy crítica con el "absentismo laboral" de Rueda, le ha afeado "ir a Madrid a hacer política barata" en vez de "tomar medidas para ayudar a las familias" -su pregunta parlamentaria giraba en torno al alza del coste de la vida - y le ha espetado: "los gallegos y gallegas no le pagan para ser un palmero de Feijóo, le pagan para solucionar sus problemas. Empiece a hacerlo".

También el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha puesto el foco en la "importante emergencia" que vive Ceuta, para criticar la actitud de la Xunta en relación a los menores migrantes. "Llegaron niños y niñas, adolescentes, que necesitan ayuda y protección", ha constatado, antes de advertir que "llama la atención la actitud del PP", a quien ha atribuido una "solidaridad a la carta".

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"Presumían de acoger a los niños y niñas de Ucrania. Solidaridad para ellos. Desprecio, desidia, porque son moros", ha afeado el socialista, quien ha lamentado que se "juegue con la vulnerabilidad de los menores para alimentar el odio y para dividir a la sociedad". "Un niño no es una amenaza, es un niño. Venga de Ucrania o de África", ha recalcado.

Tampoco Pontón ha obviado la situación de los menores migrantes y ha advertido a Rueda que, si quiere "apoyar" de verdad a los ceutís, lo que tiene que hacer es "acoger a esos niños y niñas".

La respuesta de Rueda

"¿Qué fui a Madrid a ver a mi jefe de filas? Yo fui a apoyar al presidente de un territorio donde viven gallegos y también tenemos gente de su territorio viviendo aquí, y que están en una situación insostenible", ha respondido Rueda, quien ha reivindicado la "solidaridad" de los gallegos, como pueblo emigrante.

"Creo que es mucho mejor ir a eso que ir a ver a Bildu. Pero cada uno tiene sus formas de pasar el tiempo", ha agregado el mandatario autonómico, quien también ha cargado contra Besteiro y la pregunta que el socialista decidió centrar en "emergencias". A su modo de ver, "se pueden hablar de muchas emergencias", pero la elección de Besteiro fue "meter el recadito que le mandan desde La Moncloa".

"Osea, que todo lo que pasó en Ceuta, el miedo a las violaciones, lo que estamos viendo al inicio del curso escolar con más de un 30% de padres y madres que no mandaron a sus hijos al colegio, todo el disparate de gestión del Gobierno se reduce a que el problema es que las comunidades somos racistas", ha afeado.

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A renglón seguido, ha instado a Besteiro a tener "un poco de seriedad". "Entiendo que usted es el último mohicano del sanchismo, pero si quiere hablar de emergencias, de esta también, a menos hable en serio", ha retado, antes de lamentar el seguidismo a Sánchez que atribuye al líder socialista gallego, al que ha advertido que, llegado el momento, su jefe "no tendrá reparos en cortarle la cabeza".

Además, el presidente ha recalcado que los ceutís "son compatriotas", con los que ha sugerido que la oposición debería mostrar "humanidad" y "empatía", y ha vuelto a resaltar la idea de que "hay ceutís en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal", una coyuntura de la que ha culpado directamente a su homólogo estatal, Pedro Sánchez.

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"Quien lo provocó con su sometimiento al chantaje tiene que solucionarlo. Y si no es capaz, lo que tiene que hacer es echarse a un lado y dejar que venga alguien que coja los asuntos del país de una vez con seriedad", ha zanjado.

Medidas por el alza del coste de la vida

Previamente, Besteiro le había acusado de "agravar las emergencias" en Galicia y de "buscar un culpable para cada cosa". Entre otras cuestiones, ha aludido a la "falta de planificación" de la Xunta en asuntos como la sequía, incendios, vivienda y sanidad. "Mire, señor Rueda, cuando una persona está enferma, un anuncio de la Xunta no cura", ha avisado.

En su segunda intervención sumó a la lista la AP-9. "Todos trabajando para conseguir la transferencia y ahora no les interesa", ha esgrimido, antes de preguntarse qué sentido tiene la comisión bilateral sobre la ley en vez de negociar el traspaso. "Lo que hay detrás es un calendario para no recibir nunca la autopista y sabemos la solución: recurso de inconstitucionalidad, nunca falla para ganar tiempo", ha interpretado.

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Pontón, a su vez, ha acusado a Rueda de estar "desaparecido" y "de brazos cruzados" mientras "la alimentación subió un 35% en los últimos años, la vivienda un 24% y los transportes un 23%". "No es hablar de lujo, sino de lo básico, de que la gente pueda comer, tener una vivienda o desplazarse", ha agregado.

Por su parte, ha dejado sobre la mesa propuestas del BNG: recuperar la gratuidad de los libros de texto y limitar los precios de los alquileres ante la subida del coste de la vida. También ha exigido al ejecutivo que dirige Alfonso Rueda más plazas de comedores escolares e invertir todo el presupuesto de acceso a la vivienda, del que --sostiene- "se dejó sin ejecutar el 50%"

Gestión e impacto de los incendios

En el polo opuesto, Rueda ha defendido su gestión y, al tiempo que ha puesto en cuestión las cifras dadas por Pontón, ha ironizado con que "siempre" sigue la misma estructura en sus preguntas. "Habla de datos que suelta con alegría que nadie sabe de dónde los saca. Y luego busca un titular que se olvida en el mismo día, empezando por su propio olvido", ha lamentado.

Frente a las críticas de la dirigente nacionalista, ha reivindicado que aumentaron las ayudas para el inicio de curso y también los recursos para comedores. Asimismo, y al igual que había trasladado a Besteiro, ha reafirmado el compromiso de que Galicia acabará la legislatura con 4.000 viviendas públicas nuevas, con promociones que ya se están entregando". "Entregaremos otra este mes, más antes de final de año y muchas más en el primer semestre", ha anticipado.

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Rueda ha instado al BNG a "ser valientes" y a rechazar la reforma de financiación que propone el, a su juicio, "agonizante" ejecutivo de Sánchez. Y también ha respondido a Besteiro que el Gobierno acepta la comisión bilateral sobre la ley de la AP-9, además de reafirmarse en que la Xunta no está dispuesta a aceptar el traspaso si es "un negocio ruinoso" para Galicia.

Sobre la "emergencia" del fuego y su impacto en verano, el presidente ha ratificado que en Galicia ardieron "alrededor de 3.000 hectáreas" y, aunque se ha mostrado prudente porque aún queda periodo de alto riesgo, ha sugerido que "algo tendrá que ver el aumento de los efectivos de extinción y de los recursos para limpiar las franjas".